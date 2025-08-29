La ANMAT retiró del mercado un conocido suplemento dietario a base de creatina por estar “falsamente rotulado”

La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto.

ANMAT. Foto: NA

La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del suplemento dietario de creatina monohidrato sabor durazno de la marca Wolf Nutrition, luego de constatar que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que figuraban en el envase son inexistentes.

La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial, abarca todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea.

La medida surge tras una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que generó una investigación por incumplimiento de la normativa alimentaria vigente.

El suplemento dietario de Wolf Nutrition prohibido por ANMAT. Foto: Boletín Oficial

Según la ANMAT, tanto el RNE 02-050730 como el RNPA EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG “son inexistentes”, por lo que el suplemento no puede garantizar trazabilidad, calidad ni inocuidad.

En esa línea, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional notificó el Incidente Federal N° 4767, y solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad evaluar la promoción del producto en plataformas online.

Alcance de la prohibición

El decreto prohíbe cualquier comercialización de la creatina Wolf Nutrition, incluyendo todos los lotes y fechas de vencimiento, así como también cualquier otro producto que indique los mismos RNE o RNPA falsos.

La ANMAT instruyó a las autoridades provinciales y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a retirar el suplemento del mercado.