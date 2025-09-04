Las uñas de gel dicen adiós: la nueva tendencia primavera-verano 2026 que es mucho más práctica y delicada

Es una alternativa que, además de ofrecer resultados rápidos, cuida la salud de la piel y se está convirtiendo en una opción cada vez más utilizada en el mundo de la manicura.

Las uñas de gel dicen adiós. Foto: Pinterest.

El mundo beauty no deja de sorprender, y las tendencias en manicura se renuevan constantemente. Tras varios años de reinado de las uñas de gel, surge una alternativa que combina estilo, salud y practicidad: las uñas press-on, que se perfilan como la favorita del verano 2026.

La manicura que cuida tus uñas

A diferencia del gel tradicional, estas uñas se colocan en minutos gracias a un sistema de adhesión sencillo y no requieren exposición a lámparas UV ni limado agresivo. Además, su retirada es rápida y segura, sin dañar la uña natural, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan un acabado impecable sin comprometer la salud de sus manos.

Su versatilidad en diseño es otro punto fuerte: hay desde estilos minimalistas en tonos neutros hasta colores vibrantes, brillos intensos, efectos cromados y decoraciones personalizadas. Esto permite cambiar el look con frecuencia y adaptarlo a cada ocasión, algo que las amantes de la moda valoran especialmente.

Uñas press on. Foto: Pinterest.

La comodidad también juega un papel importante. Muchas de estas uñas son reutilizables y se pueden colocar fácilmente en casa, evitando largas sesiones en el salón. Su duración de dos a tres semanas logra un equilibrio perfecto entre resistencia y estilo.

Las expertas coinciden en que las uñas press on representan el futuro de la manicura: estética, funcionalidad y bienestar en un mismo método. Para el próximo verano, se perfilan como la opción estrella para quienes quieren manos impecables, siguiendo las tendencias y cuidando la salud de sus uñas.

Diseños para primavera-verano 2026

1. Efecto mármol pastel

Las tonalidades suaves como lavanda, menta y durazno se fusionan en patrones marmoleados, creando un look delicado y sofisticado. Este diseño es perfecto para quienes buscan una manicura elegante y fresca.

Uñas en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

2. French twist con toques cromados

Una reinterpretación moderna de la clásica manicura francesa, incorporando puntas cromadas en tonos metálicos como oro rosado o plata, aportando un toque de glamour y originalidad.

Uñas en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

3. Efecto holográfico sutil

Aplicando polvos holográficos sobre una base neutra, se logra un acabado que cambia de color según la luz, brindando un aspecto moderno y llamativo sin ser excesivo.

Uñas en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

4. Diseños minimalistas con detalles dorados

Líneas finas y puntos dorados sobre una base nude o transparente ofrecen una manicura limpia y elegante, adecuada para el día a día y eventos formales.