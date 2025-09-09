Aparición sorpresiva de la nieve: las tres provincias bajo alerta por intensas nevadas, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca de los fenómenos que se darán en la Patagonia durante este martes 9 de septiembre.

Nieve en Argentina. Foto: NA

La cercanía de la primavera eleva el termómetro en algunos puntos de Argentina. Sin embargo, este martes 9 de septiembre aparece vigente una alerta por fuertes nevadas en tres provincias, que implican complicaciones para trasladarse, además de las temperaturas muy bajas.

Tres provincias bajo alerta por fuertes nevadas

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, tres distritos padecen las condiciones climáticas. El nivel de la advertencia en algunos casos es de color naranja, lo que implica mayor intensidad en estos fenómenos.

En detalle, las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta por la llegada de nieve. Los primeros dos territorios mencionados están bajo alerta naranja, mientras que la última es de color amarillo.

El momento de mayor intensidad se dará por la mañana, aunque también se esperan potentes lluvias para lo que resta del día en las zonas afectadas por la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional.

Alertas por fuertes nevadas en tres provincias. Foto: SMN

“El área será afectada por nevadas fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada”, advierte el texto difundido.

Cabe recordar que la alerta amarilla hace referencia a “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, mientras que la naranja, con mayor peligro, apunta a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Se esperan lluvias y nevadas en tres provincias. Foto: SMN

Cabe recordar que las mismas zonas de Neuquén, como Río Negro y Chubut también mantienen vigentes alertas por lluvias. “El área será afectada por lluvias, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas”, detallaron desde el SMN.

Alerta por fuertes nevadas en tres provincias de Argentina: recomendaciones