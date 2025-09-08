Vuelve el calor a Buenos Aires: qué día de la semana la temperatura rozará los 30 grados
La primavera parece adelantarse en Buenos Aires, con una semana que traerá temperaturas inusualmente altas para esta época del año, después de las lluvias y tormentas que dijeron presente en agosto.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un pronóstico alentador para los próximos días en la Ciudad, donde se esperan días soleados, sin lluvias y con la llegada de aire cálido desde el norte.
El SMN indicó que el calor irá en aumento y podría rozar el umbral de 30° en los próximos días. El pico más alto se espera para el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, cuando la temperatura máxima llegará a 23°C.
Si bien no se trata de una ola de calor en términos técnicos, el contraste con las semanas anteriores y la sensación térmica elevada por el sol y la baja humedad provoca que muchos la describan de tal manera.
Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima en CABA?
- Lunes 8 de septiembre: mínima de 11°C y máxima de 18°C, cielo mayormente nublado.
- Martes 9 de septiembre: mínima de 9°C y máxima de 22°C, cielo despejado.
- Miércoles 10 de septiembre: mínima de 12°C y máxima de 23°C, cielo parcialmente nublado.
- Jueves 11 de septiembre: mínima de 10°C y máxima de 23°C, cielo despejado.
- Viernes 12 de septiembre: mínima de 9°C y máxima de 19°C, cielo parcialmente nublado.
- Sábado 13 de septiembre: mínima de 11°C y máxima de 20°C, cielo parcialmente nublado.
- Domingo 14 de septiembre: mínima de 13°C y máxima de 22°C, cielo parcialmente nublado.
¿Cuáles serán las provincias más afectadas por el aumento de la temperatura?
Además de Buenos Aires, varias de las provincias de las provincias del norte y centro del país se verán aún más afectadas por el aumento de la temperatura.
- Córdoba: el miércoles 10 se espera una máxima de 30°C, mientras que el resto de la semana se mantendrá con temperaturas promedio de 25°C.
- Salta: el día más caluroso será también el miércoles 10, con una máxima de 28°C, muy por encima de los valores habituales para esta época.
- La Rioja: el calor será constante, con una máxima promedio de 28°C y un pico de 29°C el sábado 13.
- Chaco: el termómetro llegará a los 30°C el domingo 14, con una media semanal de 25°C, lo que convierte a la provincia en otro de los focos de esta ola de calor anticipada.