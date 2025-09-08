Vuelve el calor a Buenos Aires: qué día de la semana la temperatura rozará los 30 grados

Este fenómeno provocará un ascenso térmico que romperá con los registros típicos del invierno porteño. Conocé cómo estará el clima durante la semana y cuáles serán las provincias más afectadas por el aumento de la temperatura.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

La primavera parece adelantarse en Buenos Aires, con una semana que traerá temperaturas inusualmente altas para esta época del año, después de las lluvias y tormentas que dijeron presente en agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un pronóstico alentador para los próximos días en la Ciudad, donde se esperan días soleados, sin lluvias y con la llegada de aire cálido desde el norte.

Los días soleados dirán presente durante la segunda semana de septiembre. Foto: NA (Damián Dopacio)

El SMN indicó que el calor irá en aumento y podría rozar el umbral de 30° en los próximos días. El pico más alto se espera para el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, cuando la temperatura máxima llegará a 23°C.

Si bien no se trata de una ola de calor en términos técnicos, el contraste con las semanas anteriores y la sensación térmica elevada por el sol y la baja humedad provoca que muchos la describan de tal manera.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima en CABA?

Lunes 8 de septiembre : mínima de 11°C y máxima de 18°C, cielo mayormente nublado.

Martes 9 de septiembre : mínima de 9°C y máxima de 22°C, cielo despejado.

Miércoles 10 de septiembre : mínima de 12°C y máxima de 23°C, cielo parcialmente nublado.

Jueves 11 de septiembre : mínima de 10°C y máxima de 23°C, cielo despejado.

Viernes 12 de septiembre : mínima de 9°C y máxima de 19°C, cielo parcialmente nublado.

Sábado 13 de septiembre : mínima de 11°C y máxima de 20°C, cielo parcialmente nublado.

Domingo 14 de septiembre: mínima de 13°C y máxima de 22°C, cielo parcialmente nublado.

El clima durante la segunda semana de septiembre. Foto: SMN.

¿Cuáles serán las provincias más afectadas por el aumento de la temperatura?

Además de Buenos Aires, varias de las provincias de las provincias del norte y centro del país se verán aún más afectadas por el aumento de la temperatura.