Empezó la temporada de frutillas: cuánto sale un kilo en septiembre 2025 en Argentina

Una de las frutas preferidas por los argentinos en esta temporada, por su dulzura, sabor y múltiples beneficios para la salud.

Empezó la temporada de frutillas. Foto: Unsplash.

Con la llegada de la primavera, las frutillas empiezan a llenar los mercados y verdulerías del país. Frescas, dulces y coloridas, se convierten en las protagonistas de septiembre, perfectas para disfrutar solas, en postres o ensaladas de frutas.

Además de su sabor único, aportan beneficios para la salud: son ricas en vitamina C, fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a la absorción de hierro y poseen propiedades antioxidantes.

Pero más allá de sus virtudes, lo que todos los argentinos quieren saber es cuánto cuesta el kilo. A continuación, te contamos los precios de la temporada.

Frutillas. Foto: Unsplash.

¿Cuánto sale un kilo de frutilla en septiembre 2025?

Aunque el precio de las frutillas puede variar según la zona y el comercio, en Carrefour un kilo se consigue por $9.000 en septiembre de 2025. Por su parte, en algunas verdulerías de barrio en Zona Oeste el valor promedio es de $8.000.

Frutillas. Precio por kilo. Foto: Carrefour.

Por otro lado, algunas verdulerías con tienda online de productos orgánicos, como Estilo Orgánico, venden 500 gramos de frutillas a $4.880, lo que equivale a un precio de $9.760 por kilo.

Frutillas. Precio 500 gr. Foto: estilorganico.com

Es importante destacar que este precio puede variar según la ubicación del comercio, pero sirve como referencia para tener una idea del valor de la fruta.

Consejos para elegir y conservar las frutillas

Al comprar frutillas, es recomendable elegir las más firmes y con un color rojo intenso, evitando aquellas con manchas o partes blandas. Para prolongar su frescura, se aconseja lavarlas solo antes de consumirlas y guardarlas en la heladera en un recipiente abierto o cubierto con papel absorbente.

Además de comerlas frescas, las frutillas se pueden incorporar en postres, licuados, mermeladas o ensaladas, aprovechando su versatilidad y sabor natural. También son una buena fuente de vitamina C y antioxidantes, ideales para fortalecer el sistema inmunológico en esta época del año.

Los beneficios de la frutilla. Foto: Unsplash.

Beneficios de las frutillas