Empezó la temporada de frutillas: cuánto sale un kilo en septiembre 2025 en Argentina
Con la llegada de la primavera, las frutillas empiezan a llenar los mercados y verdulerías del país. Frescas, dulces y coloridas, se convierten en las protagonistas de septiembre, perfectas para disfrutar solas, en postres o ensaladas de frutas.
Además de su sabor único, aportan beneficios para la salud: son ricas en vitamina C, fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a la absorción de hierro y poseen propiedades antioxidantes.
Pero más allá de sus virtudes, lo que todos los argentinos quieren saber es cuánto cuesta el kilo. A continuación, te contamos los precios de la temporada.
¿Cuánto sale un kilo de frutilla en septiembre 2025?
Aunque el precio de las frutillas puede variar según la zona y el comercio, en Carrefour un kilo se consigue por $9.000 en septiembre de 2025. Por su parte, en algunas verdulerías de barrio en Zona Oeste el valor promedio es de $8.000.
Por otro lado, algunas verdulerías con tienda online de productos orgánicos, como Estilo Orgánico, venden 500 gramos de frutillas a $4.880, lo que equivale a un precio de $9.760 por kilo.
Es importante destacar que este precio puede variar según la ubicación del comercio, pero sirve como referencia para tener una idea del valor de la fruta.
Consejos para elegir y conservar las frutillas
Al comprar frutillas, es recomendable elegir las más firmes y con un color rojo intenso, evitando aquellas con manchas o partes blandas. Para prolongar su frescura, se aconseja lavarlas solo antes de consumirlas y guardarlas en la heladera en un recipiente abierto o cubierto con papel absorbente.
Además de comerlas frescas, las frutillas se pueden incorporar en postres, licuados, mermeladas o ensaladas, aprovechando su versatilidad y sabor natural. También son una buena fuente de vitamina C y antioxidantes, ideales para fortalecer el sistema inmunológico en esta época del año.
Beneficios de las frutillas
- Ricas en vitamina C: fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a la absorción de hierro.
- Antioxidantes: protegen las células, previenen el envejecimiento y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.
- Salud cardiovascular: contribuyen a regular la presión arterial y el colesterol.
- Fibra para la digestión: favorecen el tránsito intestinal y generan saciedad.
- Beneficios para la piel: promueven la producción de colágeno y protegen frente al daño solar.
- Salud ósea: aportan manganeso y vitamina K para mantener huesos fuertes.
- Control de glucosa: ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre.