Canal 26
Por Canal 26
domingo, 5 de abril de 2026, 13:14
Beneficios de la mandarina: una aliada del sistema inmune, cardiovascular y digestivo rica en vitamina C
Beneficios de la mandarina: una aliada del sistema inmune, cardiovascular y digestivo rica en vitamina C

La mandarina no solo conquista por su sabor dulce y aroma refrescante, sino que también se destaca como un alimento funcional gracias a su perfil nutricional.

Fácil de pelar y ampliamente consumida, esta fruta aporta vitaminas esenciales, minerales y compuestos bioactivos que han sido objeto de numerosos estudios científicos por sus efectos positivos en la salud.

Potente fuente de vitamina C

La vitamina C presente en la mandarina cumple funciones vitales:

  • Neutraliza radicales libres, reduciendo el daño celular y el estrés oxidativo
  • Fortalece el sistema inmunológico, estimulando la producción de glóbulos blancos
  • Contribuye a la síntesis de colágeno, esencial para piel, cartílagos y tejidos conectivos
  • Favorece la cicatrización y la regeneración cutánea

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Una ingesta adecuada de vitamina C se asocia con menor incidencia de infecciones respiratorias como gripe y resfríos.

Flavonoides protectores del corazón

La mandarina contiene flavonoides como:

  • Hesperidina, que ayuda a reducir el colesterol LDL y modular la presión arterial
  • Naringenina, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes

Estos compuestos contribuyen a la salud cardiovascular, disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Mandarina. Foto: Unsplash
Mandarina. Foto: Unsplash

Potasio y presión arterial

Mineral esencial para el equilibrio hídrico y la función cardíaca.

El potasio presente en la mandarina:

  • Promueve la eliminación de sodio, contrarrestando los efectos de dietas saladas
  • Ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables

Este efecto es clave en la prevención de hipertensión y enfermedades asociadas.

Fibra para el bienestar digestivo y metabólico

La fibra soluble de la mandarina ofrece múltiples beneficios:

  • Mejora el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento
  • Aumenta la saciedad, útil en planes de control de peso
  • Regula los niveles de glucosa, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2

Además, los polifenoles del fruto pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y modular el metabolismo de la glucosa, según investigaciones recientes.

Protección de la piel y defensa frente a factores ambientales

Gracias a su contenido de vitamina C y carotenoides (vitamina A), la mandarina:

  • Protege la piel del daño solar y la contaminación
  • Contribuye a mantener la elasticidad y firmeza cutánea
  • Estimula la regeneración celular, favoreciendo una piel saludable

Alimento versátil, hidratante y bajo en calorías

Con un bajo aporte calórico y alto contenido de agua, la mandarina es:

  • Hidratante y refrescante
  • Apta para niños, adultos y personas mayores
  • Fácil de incorporar en dietas equilibradas