Beneficios de la mandarina: 6 razones para consumir esta fruta que previene el resfriado y la gripe en otoño e invierno
Con un alto contenido de vitamina C, estimula la producción de glóbulos blancos, las células encargadas de combatir virus y bacterias.
La mandarina no solo conquista por su sabor dulce y aroma refrescante, sino que también se destaca como un alimento funcional gracias a su perfil nutricional.
Fácil de pelar y ampliamente consumida, esta fruta aporta vitaminas esenciales, minerales y compuestos bioactivos que han sido objeto de numerosos estudios científicos por sus efectos positivos en la salud.
Potente fuente de vitamina C
La vitamina C presente en la mandarina cumple funciones vitales:
- Neutraliza radicales libres, reduciendo el daño celular y el estrés oxidativo
- Fortalece el sistema inmunológico, estimulando la producción de glóbulos blancos
- Contribuye a la síntesis de colágeno, esencial para piel, cartílagos y tejidos conectivos
- Favorece la cicatrización y la regeneración cutánea
Una ingesta adecuada de vitamina C se asocia con menor incidencia de infecciones respiratorias como gripe y resfríos.
Flavonoides protectores del corazón
La mandarina contiene flavonoides como:
- Hesperidina, que ayuda a reducir el colesterol LDL y modular la presión arterial
- Naringenina, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes
Estos compuestos contribuyen a la salud cardiovascular, disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas.
Potasio y presión arterial
Mineral esencial para el equilibrio hídrico y la función cardíaca.
El potasio presente en la mandarina:
- Promueve la eliminación de sodio, contrarrestando los efectos de dietas saladas
- Ayuda a mantener la presión arterial en niveles saludables
Este efecto es clave en la prevención de hipertensión y enfermedades asociadas.
Fibra para el bienestar digestivo y metabólico
La fibra soluble de la mandarina ofrece múltiples beneficios:
- Mejora el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento
- Aumenta la saciedad, útil en planes de control de peso
- Regula los niveles de glucosa, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2
Además, los polifenoles del fruto pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y modular el metabolismo de la glucosa, según investigaciones recientes.
Protección de la piel y defensa frente a factores ambientales
Gracias a su contenido de vitamina C y carotenoides (vitamina A), la mandarina:
- Protege la piel del daño solar y la contaminación
- Contribuye a mantener la elasticidad y firmeza cutánea
- Estimula la regeneración celular, favoreciendo una piel saludable
Alimento versátil, hidratante y bajo en calorías
Con un bajo aporte calórico y alto contenido de agua, la mandarina es:
- Hidratante y refrescante
- Apta para niños, adultos y personas mayores
- Fácil de incorporar en dietas equilibradas