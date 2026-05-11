Mousse de durazno express en pocos pasos: la receta ideal para un postre liviano
Un postre saludable, suave y delicioso en minutos: este mousse, fácil de preparar y hecho con ingredientes naturales, es la opción perfecta para satisfacer un antojo dulce sin complicaciones.
El mousse de durazno es uno de esos postres que conquistan por su suavidad, su frescura y su sabor naturalmente dulce. Lo mejor es que no hace falta ser un experto en la cocina para lograrlo: con pocos ingredientes y una licuadora, se puede preparar una versión casera, liviana y deliciosa en cuestión de minutos.
A diferencia de otras recetas más elaboradas, esta propuesta no lleva productos procesados ni refinados. Se elabora únicamente con ingredientes simples, frescos y naturales, lo que permite disfrutar de una textura cremosa sin necesidad de crema ni azúcar agregada.
Además, su preparación en licuadora ahorra tiempo y esfuerzo, ideal para quienes buscan algo dulce y nutritivo sin complicaciones.
Receta refrescante: mousse de durazno paso a paso
Ingredientes para el mousse de durazno (rinde 2 porciones)
- 2 duraznos grandes, frescos o en su versión en lata, sin azúcar agregada.
- 1 taza de yogur natural o vegetal (puede ser de almendras, coco o soja), sin azúcar.
- 1 cucharada de miel o de tu endulzante natural favorito (opcional).
Paso a paso para realizar el mousse de durazno
- Preparar los duraznos: lavarlos bien, retirar el carozo y cortarlos en cubos medianos. Si se usan duraznos en lata, escurrir para quitar el exceso de líquido.
- Mezclar los ingredientes: colocar los trozos de durazno en la licuadora junto con el yogur y la miel (o el endulzante elegido).
- Licuar: procesar todo hasta obtener una mezcla homogénea, lisa y con una consistencia cremosa.
- Enfriar y servir: se puede disfrutar de inmediato o dejar en la heladera durante unos 30 minutos para lograr una textura más firme y fresca.
Se puede servir en copas o vasitos individuales y decorar con trocitos de durazno, hojitas de menta o un toque de granola por encima.
Un postre nutritivo y liviano
Además de su sabor suave y refrescante, este mousse tiene varios beneficios nutricionales. Los duraznos son ricos en vitaminas A y C, que favorecen la salud de la piel y refuerzan el sistema inmunológico. También aportan antioxidantes y fibra, lo que ayuda a la digestión y genera sensación de saciedad.
Al reemplazar ingredientes pesados por yogur natural o vegetal, se obtiene una versión mucho más liviana y sin exceso de calorías. Cada porción de este mousse aporta entre 120 y 140 calorías, dependiendo del tipo de yogur y del endulzante que uses.
Su textura aireada y su sabor frutal lo vuelven perfecto para los días calurosos. Es una excelente opción para quienes buscan un postre refrescante, natural y fácil de preparar, pero también para quienes quieren algo dulce sin salirse de una alimentación equilibrada.