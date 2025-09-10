“Las Claves Secretas de Perón”, de Ignacio Martín Cloppet, se presenta en La Plata el miércoles 17 de septiembre

El texto muestra por primera vez documentos del General desde su exilio. Lo acompañan María Julia López, Mauro Beltrami y Federico Denappole.

Ignacio Martín Cloppet presenta "Las Claves Secretas de Perón".

Ignacio Martín Cloppet, historiador del peronismo y miembro de la Academia Argentina de la Historia, presenta su libro “Las Claves Secretas de Perón” en La Plata el 17 de septiembre desde las 17.

Del encuentro, que busca poner en valor la actuación política de Juan Domingo Perón durante su injusto exilio en el que sufrió persecución y proscripción política, participarán también la directora de la Biblioteca López Merino, María Julia López, y los investigadores del peronismo Mauro Beltrami y Federico Denappole.

Las Claves Secretas de Perón, de Ignacio Martín Cloppet, de presenta en La Plata. Foto: Prensa

La cita es el 17 de septiembre desde las 17 en el Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino (Calle 49 N°835 e/12 y diag. 74) de La Plata.

En “Las Claves Secretas de Perón” se publican por primera vez los tres juegos documentales de “Claves Secretas” utilizadas por el General Juan Perón para la redacción de parte de su correspondencia, informes, instrucciones y mensajes desde su exilio en Caracas, Venezuela, Ciudad Trujillo, República Dominicana y Madrid, junto a otros documentos inéditos, aportes insoslayables al estudio del peronismo y de la historia nacional.

El pormenorizado análisis criptográfico de Cloppet va acompañado por el despliegue historiográfico del itinerario iniciado por Perón, tras el golpe de Estado de 1955, por distintos países suramericanos, que culmina con su arribo a España en 1960. Los 13 años de estadía en la Madre Patria revisten especial interés para el autor que ahonda en sus vinculaciones y amistad duradera con hombres vinculados al régimen franquista y a la Falange Española.

Se examina además el alcance y valor adquirido por el género epistolar, del que Perón fue una de los más lúcidos y prolíficos artífices, y se echa luz sobre un tema central, la austeridad con la que Perón vivió en los años del destierro, frente a la maledicencia con que diversos detractores le inventaron quiméricas fortunas.

Quién es Ignacio Martín Cloppet

Ignacio Martín Cloppet es abogado e historiador. Ha publicado más de diez libros, entre ellos, ¿Dónde nació Perón? (2000), Los de Villars (2006), Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte (2010), Eva Duarte y Juan Perón: la cuna materna (2011), Les origines de Juan Perón et d’Eva Duarte (2013), Perón en Roma (2015), Perón íntimo (2019), Tacuara y el nacionalismo. Escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu (2023), Perón. Mitos y realidades. A 50 años (2024)

Ha dictado clases en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador. Fue profesor invitado en las universidades Complutense y Rey Juan Carlos de Madrid, en la Universidad de Navarra, San Pablo de Arequipa y en el Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma.

Es Socio benemérito del Instituto Cultural Brasil-Argentina de San Pablo, Miembro Titular del Instituto Cultural Argentino-Peruano y Caballero Armado del Capítulo Hispanoamericano de Caballeros del Corpus Christi de Toledo. Es Miembro de Número e integra la Comisión Directiva de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.