Canal 26
Por Canal 26
jueves, 23 de abril de 2026, 17:13
Libro La Huella Democrática
Libro La Huella Democrática Foto: Prensa La Huella Democrática

Jesús Rodríguez y Alejandro Garvie presentan el libro "La huella democrática: política y economía en el período 1983-1989″.

Su presentación en la Feria del Libro será el próximo lunes 27 de abril a las 17:30 en la Sala Alfonsina Storni, en el Pabellón blanco.

El ensayo, ahora convertido en libro, fue premiado en 2025 por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El jurado estuvo integrado por Martín Farrell, Ana María Mustapic y Horacio Jaunarena.

La huella democrática recorre el período inicial de la democracia argentina, instaurada en 1983, para analizar qué decisiones, acuerdos y ausencias explican la trayectoria económica del país en comparación con sus vecinos de la región.

Jesús Rodríguez, UCR, política, NA
Jesús Rodríguez

El libro, editado por Eudeba, cuenta con los prólogos de Natalio Botana y Pablo Gerchunoff.