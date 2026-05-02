Presentación del libro de Jorge Argüello en la Feria del Libro. Foto: Gentileza La Nación

Jorge Argüello presentó, ante decenas de personas en la Feria del Libro, su libro "Efecto Mariposa: ¿hay un orden detrás del caos?" con la búsqueda de debatir los tiempos actuales.

En la presentación, el ex embajador fue acompañado por el sociólogo y especialista en Relaciones Internacionales Juan Gabriel Tokatlian, la periodista y traductora española Pilar del Río y el periodista y columnista político Carlos Pagni.

Presentación del libro de Jorge Argüello en la Feria del Libro. Foto: Gentileza La Nación

“Este libro no ofrece respuestas concretas: mi aspiración es aportar herramientas para pensar el cambio, para reconocer patrones”, explicó el autor.

“La pregunta es si estamos viviendo un momento de caos o una transición del orden internacional, el que nace en 1945 diseñado por los ganadores de la guerra y que fue capaz de armar las Naciones Unidas, de diseñar la Organización Mundial del Comercio y de reglas que han servido para ordenar la relación entre los países. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad frente a los conflictos en Ucrania, Gaza o Irán?", se preguntó.

Efecto Mariposa, libro de Jorge Arguello. Foto: Fundacion Embajada Abierta

“Volviendo a Saramago, se trata de aceptar que el caos puede estar revelando una lógica profunda. Si es una transición, tenemos la responsabilidad de actuar”, cerró Argüello.