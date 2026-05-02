Jorge Argüello presentó “Efecto Mariposa” en la Feria del Libro: “Mi aspiración es aportar herramientas para pensar el cambio”
El ex Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas y ex Embajador de Argentina ante los Estados Unidos presentó su libro que busca debatir sobre las transformaciones que redefinen el escenario global.
Jorge Argüello presentó, ante decenas de personas en la Feria del Libro, su libro "Efecto Mariposa: ¿hay un orden detrás del caos?" con la búsqueda de debatir los tiempos actuales.
En la presentación, el ex embajador fue acompañado por el sociólogo y especialista en Relaciones Internacionales Juan Gabriel Tokatlian, la periodista y traductora española Pilar del Río y el periodista y columnista político Carlos Pagni.
“Este libro no ofrece respuestas concretas: mi aspiración es aportar herramientas para pensar el cambio, para reconocer patrones”, explicó el autor.
“La pregunta es si estamos viviendo un momento de caos o una transición del orden internacional, el que nace en 1945 diseñado por los ganadores de la guerra y que fue capaz de armar las Naciones Unidas, de diseñar la Organización Mundial del Comercio y de reglas que han servido para ordenar la relación entre los países. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad frente a los conflictos en Ucrania, Gaza o Irán?", se preguntó.
“Volviendo a Saramago, se trata de aceptar que el caos puede estar revelando una lógica profunda. Si es una transición, tenemos la responsabilidad de actuar”, cerró Argüello.