Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

miércoles, 10 de septiembre de 2025, 06:06

Hoy en San Juan, la jornada comenzará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo así un día agradable para los residentes. Las condiciones climáticas indicarán temperaturas mínimas de 9.2°C mientras que la máxima estará alrededor de los 20.4°C, permitiendo que el día sea relativamente fresco pero cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. A lo largo del día, la humedad relativa alcanzará un máximo de 68.6%, lo cual mantiene una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos, con una intensidad de hasta 11 km/h, colaborarán para mantener un clima agradable sin mucho calor ni frialdad extrema. Es un buen momento para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias al exponerse al sol, aunque no sea excesivo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Las condiciones son ideales para disfrutar de un tranquilo día soleado, con la ventaja de un atardecer que promete ser pintoresco.