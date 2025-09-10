Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Juan, la jornada comenzará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo así un día agradable para los residentes. Las condiciones climáticas indicarán temperaturas mínimas de 9.2°C mientras que la máxima estará alrededor de los 20.4°C, permitiendo que el día sea relativamente fresco pero cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. A lo largo del día, la humedad relativa alcanzará un máximo de 68.6%, lo cual mantiene una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos, con una intensidad de hasta 11 km/h, colaborarán para mantener un clima agradable sin mucho calor ni frialdad extrema. Es un buen momento para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias al exponerse al sol, aunque no sea excesivo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 10 de septiembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Las condiciones son ideales para disfrutar de un tranquilo día soleado, con la ventaja de un atardecer que promete ser pintoresco.