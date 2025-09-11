Llegaron al país los diez argentinos deportados de Estados Unidos: “Fuimos por el sueño americano”

Los argentinos llegaron en el marco de la dura postura de Trump con los inmigrantes. “Están partiendo familias a la mitad”, aseguraron al arribar a Ezeiza.

Arribo al país de los argentinos deportados en Estados Unidos. Foto: Gentileza Clarin - Enrique García Medina

Diez argentinos deportados por Estados Unidos llegaron al país en un vuelo especial y en medio de un operativo rodeado de hermetismo por parte del Gobierno de Javier Milei.

“No somos criminales, no matamos ni violamos. Fuimos por el sueño americano”, aseguró Mario Robles, de 25 años, tras descender del Boeing 767-300 de la compañía Omni Air International.

Arribo al país de los argentinos deportados en Estados Unidos. Foto: Gentileza Clarin - Enrique García Medina

Robles relató que fue detenido al intentar ingresar a Estados Unidos desde México, donde vivía desde los 18 años. “Me agarraron en San Antonio, me faltaban diez minutos para llegar”, contó el joven, al agradecer la intervención de la Cancillería argentina para resolver su situación: “Si no, hubiese estado dos años detenido”, remarcó.

Añadió que su esposa e hija permanecen en México y que él enfrenta una prohibición de cinco años para regresar a territorio estadounidense.

Arribo al país de los argentinos deportados en Estados Unidos. Foto: Gentileza Clarin - Enrique García Medina

Otro de los deportados, Maximiliano García, quien residía en Estados Unidos desde 2001, denunció haber sido detenido pese a contar con permiso de trabajo válido hasta 2030. “Es notable el odio en cuanto al racismo. Están partiendo familias a la mitad”, declaró.

García fue detenido el 21 de agosto, cuando se presentó en la Oficina de Inmigración para avanzar con un trámite destinado a regularizar su estatus migratorio. Su hija, nacida en Estados Unidos, había cumplido 21 años y estaba en condiciones legales de iniciar un pedido de residencia permanente para él.

Arribo al país de los argentinos deportados en Estados Unidos. Foto: Gentileza Clarin - Enrique García Medina

Al finalizar el trámite fue detenido. Le informaron que pesaba sobre él una orden de deportación emitida en 2015, de la que -según afirmó- nunca había sido notificado. Permaneció en un centro de detención para migrantes en Miami hasta su deportación. Su esposa e hijos quedaron en Florida.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., se han ejecutado cerca de 200.000 deportaciones desde que Donald Trump asumió su segundo mandato. En el caso de argentinos, se informó que el número es superior a 300, pero no hay datos oficiales.