ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este jueves 30 de abril de 2026 con los pagos correspondientes al cuarto mes del año: jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones serán los primeros en cobrar con bono y aumentos.

Calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI 8 y 9: jueves 30 de abril

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI 8 y 9: jueves 30 de abril

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

ANSES hoy, jueves 30 de abril: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones con bono y aumentos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Aumento: cuánto se cobra en abril

Con el último ajuste, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. A su vez, quienes perciben ese haber recibirán el bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $450.319,31.

También se actualizaron otras prestaciones:

La PUAM asciende a $304.255,44

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegan a $266.223,52

La AUH se incrementa a $136.664

La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002

La Asignación por Embarazo (AUE) se equipara al valor general de la AUH

Este incremento se aplica bajo el mecanismo de actualización mensual, que ajusta los montos en función de variables económicas.

Tarjeta Alimentar: sin cambios

En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones durante abril:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

De esta manera, el mes combina subas en las prestaciones principales con refuerzos que permanecen sin actualización.

Cómo ver el recibo de sueldo de ANSES: guía fácil y rápida para jubilados y pensionados

Entre sus principales características, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite la consulta de los recibos de sueldo digitales para los jubilados y pensionados.

Se trata de un documento fundamental, ya que permite verificar que se hayan aplicado correctamente todos los conceptos: desde la jubilación base hasta los refuerzos económicos.

Calendario de pagos de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Paso a paso: cómo ingresar a Mi ANSES para consultar tu recibo de suelo de forma online

Para consultar tu recibo de sueldo de forma online, solo se deben seguir estos simples pasos:

Ingresar en mi ANSES con tu número de CUIL y Clave de Seguridad Social Ir a la sección Jubilaciones y Pensiones Ir a la sección Consultar recibos de haberes

Allí podrás ver e imprimir tu recibo.

¿Es obligatorio imprimir el recibo de sueldo para realizar trámites?

No es estrictamente obligatorio imprimir el recibo de sueldo en papel para que sea válido, ya que el recibo digital de ANSES tiene la misma validez legal que el físico.

De todas maneras, cabe señalar que la necesidad de imprimirlo dependerá del lugar donde debas presentarlo: