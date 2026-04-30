Con la inauguración de una nueva rotonda estratégica, buscan ordenar un cruce histórico Foto: Foto generada con IA Canal 26

La congestión vial es uno de los problemas estructurales más persistentes en las grandes ciudades y en los corredores productivos del interior argentino. En ese contexto, Mendoza dio un paso clave para mejorar la circulación con la inauguración de una nueva rotonda estratégica en un punto neurálgico del Gran Mendoza, pensada para ordenar el tránsito y reducir demoras que se arrastraban desde hace años.

La obra fue habilitada sobre la Ruta Provincial 60 y la calle Juan Agustín Maza, un cruce por el que circulan miles de vehículos por día y que conecta de manera directa a los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo, dos zonas con fuerte crecimiento urbano, tráfico pesado y actividad productiva constante.

Una intervención pensada para un foco histórico de congestión

Durante años, ese tramo fue señalado como uno de los puntos más conflictivos del oeste mendocino. El aumento del parque automotor, la convivencia entre transporte particular, camiones y colectivos, y la falta de un ordenador vial moderno generaban embotellamientos recurrentes, sobre todo en horarios pico.

La nueva rotonda funciona como un distribuidor de tránsito que permite canalizar los flujos vehiculares sin necesidad de semáforos extensos ni cortes prolongados. Según destacaron desde el Gobierno provincial, el objetivo central es mejorar la fluidez, reducir tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial en un corredor clave para la movilidad diaria.

Reducir de forma drástica el tránsito que colapsaba la zona todos los días Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mucho más que una rotonda: las obras complementarias

El proyecto no se limitó a la construcción del anillo vial. La intervención incluyó una serie de mejoras integrales que buscan modernizar por completo el entorno urbano. Entre ellas se encuentran:

Renovación total de la iluminación con tecnología LED .

Construcción de veredas y espacios seguros para peatones y ciclistas .

Nuevas sendas peatonales y cartelería preventiva .

Incorporación de arbolado urbano .

Obras pluviales y un conducto subterráneo para servicios públicos, clave para futuras expansiones.

Estas mejoras apuntan no solo a ordenar el tránsito vehicular, sino también a generar un espacio más seguro y sustentable para todos los usuarios de la vía.

Inversión millonaria y planificación a largo plazo

De acuerdo a datos oficiales, la construcción de esta rotonda forma parte de un plan integral de obras viales en la Ruta 60. Sumada a un distribuidor similar inaugurado anteriormente en la intersección con calle Terrada, la inversión total ronda los 5.000 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud estratégica del proyecto.

Durante el acto inaugural participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Gobierno, Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; funcionarios de Vialidad Mendoza y el intendente de Maipú. Allí se remarcó que se trata de una obra “largamente esperada”, fundamental para acompañar el crecimiento de la zona.

Una obra largamente esperada comenzó a cambiar la vida diaria de miles de conductores Foto: Foto generada con IA Canal 26

Por qué las rotondas vuelven a ser protagonistas de la movilidad

La elección de una rotonda no es casual. Estudios de ingeniería vial muestran que este tipo de infraestructuras reduce accidentes, mejora la fluidez y disminuye las detenciones bruscas, especialmente en cruces con alto volumen de tránsito mixto.

En el caso mendocino, el diseño está preparado para soportar tránsito pesado, algo clave en una zona atravesada por actividades agrícolas, vitivinícolas y logística regional.

Un impacto directo en la vida cotidiana

Con la rotonda ya en funcionamiento, se espera una disminución significativa de las colas y demoras, especialmente en horarios laborales. Para quienes circulan a diario entre Maipú y Luján, la obra representa un antes y un después en términos de previsibilidad y seguridad.

Más allá del hormigón y el asfalto, esta inauguración refuerza una tendencia: invertir en infraestructura vial es clave para mejorar la calidad de vida, potenciar la producción y ordenar el crecimiento urbano. En Mendoza, al menos en este cruce estratégico, decirle adiós al tráfico dejó de ser solo una expresión de deseo.