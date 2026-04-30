ANMAT vetó desinfectantes, limpiavidrios y equipos médicos por falta de autorización sanitaria. Foto: Unsplash.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza y dispositivos médicos en todo el país, tras detectar irregularidades que comprometen su seguridad y legalidad.

La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial de la República Argentina y forma parte de los controles periódicos que realiza el organismo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el organismo encargado de regular, fiscalizar y controlar la seguridad, eficacia y calidad de productos de salud, alimentos, cosméticos y tecnología médica. Foto: NA

ANMAT ordenó retirar del mercado productos de limpieza y equipos médicos por irregularidades

Entre los casos más relevantes se encuentra el de productos domisanitarios elaborados por Química El Regreso S.R.L, que carecían de registro ante la autoridad sanitaria.

Durante una inspección en su planta ubicada en Lomas del Mirador, se detectaron artículos como: “Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. LOMIR”, “Líquido multiuso limpiavidrios. LOMIR” y “Desinfectante para superficies. Alcohol 70°. LOMIR. Listo para usar”.

Según detalló la ANMAT, estos productos no contaban con garantías de eficacia, seguridad ni formulación autorizada, por lo que se dispuso su retiro inmediato del mercado. Además, se inició un sumario sanitario contra la empresa y su responsable técnico, en el marco de la normativa vigente.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de productos domisanitarios elaborados por Química El Regreso S.R.L, que carecían de registro ante la autoridad sanitaria. Foto: Freepik

En paralelo, el organismo también prohibió el uso de un equipo médico extraviado perteneciente a la empresa SIPROTEC S.A.. Se trata de un dispositivo de “Generador y cable conector de Litotricia Intravascular (IVL)” de la firma Shockwave Medical, que se encontraba en el Hospital Fernández. Tras no poder localizarlo, se determinó que su uso podría representar un riesgo debido a la falta de control sobre su estado.

Otro punto crítico fue la detección de productos médicos sin registro de la marca Gamamed Vascular Systems Inc. en depósitos de Soloimportacion S.R.L.. Estos insumos tampoco contaban con identificación del importador ni autorización oficial, lo que motivó su prohibición y la apertura de investigaciones administrativas.

El generador y cable conector de Litotricia Intravascular (IVL) (principalmente el sistema Shockwave Medical) son componentes esenciales de una plataforma tecnológica utilizada por cardiólogos intervencionistas para fracturar el calcio severo en arterias coronarias o periféricas. Foto: rawpixel.com / Roungroat

Las disposiciones firmadas por Luis Eduardo Fontana incluyen la instrucción de sumarios sanitarios y la notificación a autoridades provinciales y organismos de defensa del consumidor. Estas acciones buscan reforzar los controles y evitar la circulación de productos que puedan representar un peligro para la salud pública.

En este contexto, la ANMAT reiteró la importancia de adquirir productos registrados y autorizados, y de verificar siempre su procedencia. Las medidas adoptadas reflejan el rol clave del organismo en la fiscalización del mercado y en la protección de los consumidores frente a riesgos sanitarios.