Javier Milei y Donald Trump en el Salón Oval. Foto: EFE

En una maniobra que profundizaría el alineamiento geopolítico entre ambas naciones, Estados Unidos y Argentina mantienen “conversaciones avanzadas” para firmar un acuerdo que permitiría a la administración de Donald Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia el país sudamericano.

Según una investigación publicada hoy por The New York Times, el pacto convertiría a la Argentina en un “tercer país” de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

Avión con deportados Foto: NA

Triangulación de deportados

De acuerdo a fuentes familiarizadas con la negociación citadas por el medio estadounidense, el acuerdo aún no está cerrado, pero las tratativas progresan rápidamente. La iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio, derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.

Para el gobierno de Javier Milei, aceptar estos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local. El Times destaca que estas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.

El mecanismo de “tercer país seguro” o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

Trump puso en marcha el Consejo de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, en la actualidad, “el mundo está más pacífico que hace un año”, a la vez que dijo que la guerra de Gaza “está llegando a su fin” tras poner en marcha el “Consejo de la Paz” en Davos con la presencia del mandatario argentino Javier Milei.

“Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año”, señaló Trump, quien además dijo en un discurso al que accedió la Agencia Noticias Argentinas: “Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El mandatario estadounidense dijo luego: “La guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán”.

“Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal”, aseveró, a la vez que indicó: “Estamos haciendo un progreso significativo con el Isis”.

Donald Trump puso en marcha el “Consejo de la Paz”, un día después de su discurso ante el Foro Económico Mundial, con la presencia de Milei, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan. El comité ejecutivo incluye a Jared Kushner, Secretario de Estado Marco Rubio y el ex primer ministro británico Tony Blair.