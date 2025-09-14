Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima

Para este domingo 14 de septiembre de 2025, en Córdoba, el clima estará marcado por un trascurso del día parcialmente nuboso. En las primeras horas de la mañana, se espera que haya una nube leve con temperaturas mínimas de 7.3°C, aportando una brisa fresca matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En el transcurso de la tarde, el termómetro marcará una máxima de 21.9°C. Se anticipa un viento suave con una velocidad promedio de 15 km/h, manteniendo el ambiente agradable. Hacia la noche, las temperaturas se mantendrán templadas, bajando lentamente a medida que avance la madrugada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

Hoy en Córdoba, el amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el ocaso se espera ocurra a las 18:21. Esto permitirá disfrutar de un día con aproximadamente 10 horas y 9 minutos de luz solar.