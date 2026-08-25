La mujer acusada de asesinar a su hijo de 6 años fue imputada por homicidio y seguirá presa: qué intenta determinar la Justicia

Izan Aguirre, niño asesinado en Santa Fe. Foto: redes sociales.

La investigación por la muerte de Izan Aguirre, el niño de 6 años hallado sin vida en su casa de San Justo, Santa Fe, sumó este lunes una instancia clave. Su madre, R.A.M., de 22 años, quedó imputada por “homicidio agravado por el vínculo” y permanecerá detenida mientras se realizan evaluaciones para determinar su estado de salud mental.

La acusación fue presentada durante una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe. Las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso sostuvieron que el menor murió tras sufrir un estrangulamiento, que pudo haber sido provocado de manera manual o mediante algún mecanismo.

Tras escuchar a las partes, la Justicia ordenó que la mujer sea evaluada por una Junta Especial de Salud Mental. Los especialistas deberán establecer, entre otros aspectos, si al momento de la muerte de su hijo tenía capacidad para comprender la criminalidad de lo que estaba haciendo.

También deberán determinar si actualmente se encuentra en condiciones de participar del proceso judicial.

El niño que encontraron muerto en Santa Fe. Foto: NA.

La defensa había solicitado que la acusada fuera trasladada a un establecimiento hospitalario especializado para recibir atención. Sin embargo, el pedido no prosperó y el juez dispuso que continúe alojada en una dependencia del Servicio Penitenciario mientras se llevan adelante los estudios.

El resultado de las pericias psiquiátricas será determinante para definir los próximos pasos del expediente. Si se determina que la mujer no podía comprender la naturaleza del hecho, la Justicia deberá evaluar la implementación de medidas de seguridad y tratamiento.

Por el contrario, si los especialistas concluyen que tenía capacidad para comprender sus acciones, la causa seguirá su curso penal y podrán definirse las medidas cautelares que correspondan.

Hasta el momento, la madre de Izan es la única persona detenida e imputada por la muerte del menor. Sin embargo, los investigadores todavía trabajan para esclarecer completamente lo ocurrido.

En ese marco, se realizan peritajes sobre teléfonos celulares y se analizan distintas evidencias con el objetivo de reconstruir las últimas horas del niño y establecer con precisión cómo ocurrió su muerte.

Cómo comenzó la investigación por la muerte de Izan

El caso salió a la luz el miércoles 19 de agosto, cuando la Policía recibió un aviso por una situación registrada en una casa del barrio Reyes, en la localidad santafesina de San Justo.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron al menor sin signos vitales. Poco después, el personal médico confirmó su fallecimiento.

La vivienda fue preservada para permitir el trabajo de la Policía de Investigaciones y de los especialistas de Criminalística. Los peritos buscaron huellas, rastros biológicos y otros indicios físicos que pudieran ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Desgarrador posteo de la familia de Izan Aguirre. Foto: Facebook/Evelin Mendoza

Durante el procedimiento también se habrían incautado dispositivos electrónicos para su análisis. Además, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones del domicilio.

La reconstrucción contempla las horas anteriores al hallazgo, las declaraciones de familiares y los testimonios de vecinos. Uno de los elementos analizados es el relato de una persona que habría escuchado quejidos durante la madrugada.

Los investigadores también buscan establecer si alguien ingresó o salió de la propiedad durante el período considerado relevante para la causa.