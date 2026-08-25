Cielo cubierto y temperaturas bajas: así estará el clima en Buenos Aires este martes 25 de agosto

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante este martes en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: REUTERS

El clima en Buenos Aires para este martes 25 de agosto se presenta con temperaturas frescas y un cielo mayormente cubierto. La jornada comenzó con registros cercanos a los 9°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 15°C.

Durante el día, la nubosidad será una de las principales protagonistas y no se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. El viento soplará de manera leve y la humedad contribuirá a mantener una sensación térmica fresca, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Las temperaturas serán frescas y la máxima llegará a los 15°C en CABA. Foto: NA

Cómo estará el clima este martes 25 de agosto en Buenos Aires y alrededores

Durante las primeras horas de la jornada, la temperatura rondará los 9°C, con cielo cubierto y una humedad cercana al 76%. La visibilidad será buena, de unos 10 kilómetros, mientras que el viento soplará de manera leve.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando de forma gradual hasta alcanzar los 15°C de máxima. Sin embargo, la presencia de nubosidad, el viento y la humedad podrían mantener una sensación térmica fresca, especialmente durante la mañana y hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvias será del 0%, por lo que no se prevén lluvias para este martes en CABA.

No se esperan lluvias para este martes, aunque la nubosidad será protagonista durante toda la jornada. Foto: NA

Pronóstico extendido para Buenos Aires

Para los próximos días, el pronóstico del tiempo en CABA anticipa temperaturas que se moverán entre los 10°C y los 19°C.

El miércoles 26 de agosto continuará el ambiente fresco, mientras que para el jueves 27 podrían registrarse lluvias ligeras y una elevada humedad, que podría alcanzar valores cercanos al 98%.

A partir del viernes 28 de agosto, las condiciones tenderían a mejorar, con mayor presencia de cielo despejado y temperaturas que rondarán los 10°C de mínima y 16°C de máxima. También se espera una disminución progresiva de la humedad.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

Recomendaciones del SMN

Para quienes tengan que salir de casa, se recomienda llevar un abrigo liviano, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Además, la falta de sol y la humedad pueden hacer que el ambiente se perciba más frío de lo que indican los termómetros. Si se realizan actividades al aire libre, será conveniente tener en cuenta el viento leve y las condiciones frescas.

En resumen, el clima en Buenos Aires hoy martes 25 de agosto se presentará frío a fresco, con cielo cubierto durante buena parte del día, una máxima de 15°C y sin lluvias previstas.