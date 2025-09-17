Mega feria de belleza en CABA con descuentos de hasta el 50% en cosméticos, maquillajes y perfumes: dónde y cuándo

El evento se destaca por ofrecer experiencias interactivas, fragancias exóticas y lanzamientos de nuevas marcas nacionales e internacionales. Conocé los detalles para registrarte y las prestigiosas firmas que dirán presente.

Cosméticos; maquillaje; perfumes. Foto: Freepik.

Los amantes de los cosméticos, maquillajes y perfumes estarán de fiesta del viernes 19 al domingo 21 de septiembre. ¿El motivo? La llegada de la “Pigmento Fest” a La Rural.

La mega feria de belleza, que incluirá experiencias únicas, juegos, masterclass y sorteos, promete descuentos de hasta el 50% en marcas nacionales e internacionales.

La 5ta edición de la Pigmento Fest se realizará en La Rural. Foto: pigmentofest.com.ar

La “Pigmento Fest” es una feria de belleza organizada por la cadena Pigmento, que reúne a más de 180 marcas nacionales e internacionales en un solo lugar.

Además de ser un outlet de cosmética y maquillaje, el evento se destaca por ofrecer experiencias interactivas, fragancias exóticas y lanzamientos de nuevas marcas.

“Pigmento Fest 2025″: lugar, días y horarios

El lugar elegido para la mega feria de belleza es el Pabellón Azul de La Rural, situado en Av. Sarmiento 2704, Ciudad de Buenos Aires. A continuación, los días y horarios:

Viernes 19 de septiembre : de 10:00 a 21:00

Sábado 20 de septiembre : de 10:00 a 21:00

Domingo 21 de septiembre: de 10:00 a 20:00

Pigmento Fest. Foto: pigmentofest.com.ar

La entrada es gratuita, pero se debe completar un registro previo en pigmentofest.com.ar. Una vez registrados, los asistentes recibirán un código QR que deberán presentar al momento del ingreso.

Las marcas más prestigiosas que estarán en la “Pigmento Fest”

Entre las más de 180 marcas confirmadas se encuentran prestigiosos nombres, como por ejemplo: