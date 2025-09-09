Tendencia en uñas primavera-verano 2026: 6 diseños delicados y sutiles que arrasan esta temporada

Desde el efecto “cat eye” hasta los relieves con flores en 3D, estas propuestas de manicura marcarán tendencia en los meses de calor y sol.

Uñas con flores en 3D y efecto aura. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Las tendencias en uñas cambian constantemente, incorporando nuevos colores, texturas y efectos, pero todos los estilos seleccionados tienen algo en común: la delicadeza y la elegancia siempre son protagonistas.

Con la llegada de la primavera, cambia la paleta de colores y se consolidan las tendencias que marcarán la temporada hasta el verano. Belén Cegada, experta en uñas (@belunails_22), adelantó en diálogo con Canal 26 lo que se viene para esta temporada 2025-2026.

Desde el efecto “cat eye” hasta los relieves con flores en 3D, estos son los diseños que dominarán la temporada primavera-verano.

Las principales tendencias en uñas primavera-verano 2026

Relieves y flores en 3D

Estos diseños añaden volumen y textura a las uñas, creando un efecto tridimensional que llama la atención. Las flores y otros detalles decorativos parecen “salir” de la superficie, aportando un toque artístico y sofisticado a cualquier manicura.

Uñas con flores en 3D y efecto aura. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Diseños minimalistas con detalles dorados

La elegancia se encuentra en la simplicidad: uñas lisas y discretas con pequeños toques dorados, como líneas finas, puntitos o bordes sutiles. Este estilo combina delicadeza y sofisticación, ideal para quienes buscan un look moderno sin recargar las manos.

Los diseños minimalistas con detalles dorados son furor. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Efecto cat eye

El efecto “cat eye” simula la profundidad y el brillo de un ojo de gato, generando un resultado hipnótico y elegante. Se logra con un esmalte especial que refleja la luz, dando un juego visual que cambia según el ángulo de la mano.

El cat eye promete quedarse todo el 2025. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Las polka glazed nails

Las uñas con puntos o lunares se destacan como una tendencia divertida, creativa y elegante para todas las mujeres. Permiten jugar con colores, tamaños y combinaciones, logrando un look original que rompe con la clásica francesita y aporta personalidad a las manos.

Polka Glazed Nails. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Efecto aura

El efecto aura se caracteriza por acabados degradé que simulan reflejos de luz sobre las uñas. Este efecto, que parece mágico, aporta modernidad y un toque místico, ideal para quienes quieren un diseño llamativo pero elegante.

El efecto aura es tendencia en 2025. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Amarillo manteca y colores pasteles para el verano

El amarillo manteca se presenta como el gran protagonista de la temporada primavera-verano. Este tono cálido y suave aporta frescura, luminosidad y un toque de alegría, combinando a la perfección con los outfits veraniegos y transmitiendo energía en cualquier ocasión.

El amarillo manteca se perfila como el color del verano. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Además del amarillo manteca, los colores pastel como rosa, celeste o lila también se imponen como tendencias. Al sumarles pequeños detalles en relieve, se logran diseños delicados, románticos y sofisticados, ideales para quienes buscan elegancia sin sobrecargar la manicura.

Con todas estas propuestas, la temporada primavera-verano se llena de color, creatividad y elegancia en las uñas. Desde los efectos 3D y el cat eye hasta los tonos pastel y el amarillo manteca, cada diseño permite expresar estilo y personalidad sin perder la delicadeza.