Perfumes árabes: cuánto cuesta el aroma a champagne y vainilla que arrasa en Mercado Libre y es ideal para usar en primavera

Esta tendencia no para de crecer. Se trata de uno de los más vendidos del país gracias a sus notas de jazmín y azúcar.

Los perfumes árabes siguen marcando tendencia entre los argentinos, ya que son duraderos y bastante accesibles. Cada vez más son las personas que se animan a probar estas exóticas fragancias, que se consiguen fácilmente en plataformas como Mercado Libre. Sin embargo, hay uno que se volvió viral con el comienzo de la primavera.

Estamos hablando del perfume Khair Felicity, de la marca Paris Corner. Lanzada en 2025, esta fragancia se convirtió rápidamente en una favorita para quienes buscan un aroma diferente, con carácter, pero sin perder la frescura ideal para los días cálidos.

Perfume Khair Felicity Paris Córner Foto: Captura

Su posicionamiento no es casual, ya que es una fragancia ideal pensada para las mujeres que aman la primavera y el verano, por su combinación equilibrada entre lo floral, lo dulce y lo elegante.

Tiene un toque de champagne en la salida que lo hace chispeante, moderno y algo sofisticado. A medida que evoluciona, deja una estela avainillada, suave y floral, que permanece en la piel durante horas.

Notas aromáticas del perfume árabe Khair Felicity

Notas de salida: champagne, fresia y casis (grosellero negro).

Notas de corazón: almizcle, jazmín y rosa de mayo.

Notas de fondo: azúcar, vainilla y más almizcle.

Acordes principales:

Avainillado

Dulce

Floral blanco

Almizclado

Atalcado

Champagne

Especiado suave

Aromático

Aldehídico

Se trata de una mezcla que lo hace ideal para quienes buscan una fragancia femenina, alegre y sofisticada sin caer en lo común.

Perfume Khair Felicity Paris Córner Foto: Captura

Cuánto cuesta Khair Felicity en Mercado Libre

Actualmente, el perfume Khair Felicity de Paris Corner se encuentra en Mercado Libre a un precio de $84.652, con la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas de $21.446,58. Una opción accesible considerando su excelente fijación y originalidad en comparación con marcas de lujo.

Este perfume es ideal para aquellos que buscan una buena relación de precio-calidad y una variedad de composiciones únicas. Los perfumes árabes son una elección cada vez más popular y cada vez son más las personas que lo recomiendan.