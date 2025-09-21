El corte de pelo con flequillo que rejuvenece tu look y promete marcar tendencia esta primavera 2025

Se trata de un corte muy versátil, capaz de adaptarse a todo tipo de cabello y de rostro. Su gran ventaja es que no necesita demasiados cuidados: se peina solo, crece de forma armoniosa y siempre mantiene un movimiento natural.

El corte bob con flequillo Birkin es un estilo muy versátil que se adapta a todo tipo de cabello. Foto: Pinterest.

Si estás pensando en un cambio de look para darle la bienvenida a la primavera, esta combinación de clásicos puede ser tu mejor apuesta. Con el fin del invierno y la llegada de la nueva estación, el Birkin bob aparece como una de las tendencias más favorecedoras.

El mundo de la peluquería siempre encuentra la manera de reinventarse, y este estilo rescata un ícono que nunca pasa de moda: el flequillo Birkin, inmortalizado por la actriz, cantante y modelo Jane Birkin. La versión actual lo une con el corte bob, logrando un look fresco, sencillo y elegante a la vez.

Con los años, el flequillo que caracterizó a Birkin se convirtió en uno de los más pedidos en los salones de belleza. Su popularidad dio pie a nuevas variantes y fusiones, entre ellas la del corte bob, un estilo desenfadado y natural que al llegar a la altura de la mandíbula encuentra en el flequillo su complemento perfecto.

El flequillo Birkin: naturalidad y movimiento

Este tipo de flequillo aporta una actitud relajada pero con un aire sofisticado. Lo mejor es que no requiere de grandes rutinas de peinado: se acomoda solo, crece bien y siempre luce con movimiento. Como explica María Baras, directora del Salón Cheska, “es más corto por delante, lo que permite una caída orgánica y fácil de mantener”.

En la misma línea, José Sánchez, director creativo del Salón Oramai, señala que este flequillo “aporta sensación de mayor densidad capilar, disimula frentes amplias e incluso pequeñas entradas, ya que no es tupido sino dinámico y con volumen óptico”.

Una combinación que rejuvenece

La fusión del corte bob con el flequillo Birkin enmarca el rostro, suaviza facciones y genera un aire juvenil, razón por la cual favorece a distintos tipos de caras. Eso sí, siempre conviene consultar con un profesional para adaptar el estilo al tipo de cabello de cada persona.

Fusionar dos clásicos en un mismo look es un privilegio que no pierde vigencia. Este corte es práctico, cómodo y atemporal, ideal para quienes buscan un estilo con personalidad pero fácil de llevar en el día a día.

El resultado: un look radiante, natural y rejuvenecedor, perfecto para estrenar en la temporada primaveral.