Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 25 de septiembre de 2025, 06:06

Clima en Neuquén

Para la mañana de hoy, Neuquén experimentará un clima predominantemente nublado, brindando un ambiente fresco con un máximo de 17°C. Aunque no se espera precipitación significativa, es aconsejable llevar algo de abrigo al salir. La humedad relativa se situará alrededor del 75%, proporcionando una sensación de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, las condiciones nubladas continuarán, favoreciendo un entorno de temperaturas moderadas. Las máximas pueden llegar a los 17°C nuevamente, sin pronóstico de lluvias. En la noche, la temperatura disminuirá gradualmente, proporcionando un ambiente más fresco. Se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 27 km/h, lo cual es típico para la región en esta época del año.

También podría interesarte

Alerta por vientos: las seis provincias afectadas por las fuertes ráfagas, según el SMN

Alerta por vientos: las seis provincias afectadas por las fuertes ráfagas, según el SMN

Sin lluvias, pero con poco sol: el clima en la Ciudad de Buenos Aires este martes 23 de septiembre

Sin lluvias, pero con poco sol: el clima en la Ciudad de Buenos Aires este martes 23 de septiembre

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:22, mientras que se despedirá a las 18:16. Estos horarios nos ofrecen un día de longitud media, ideal para disfrutar de actividades al aire libre bajo condiciones climáticas estables.