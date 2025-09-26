Cáscara de pomelo con vinagre: la potente mezcla casera que recomiendan por sus múltiples beneficios
En búsqueda de reemplazar los productos de limpieza tradicionales por opciones naturales, económicas y fáciles de preparar en casa hay una que no falla y no es muy conocida: cáscara de pomelo con vinagre.
El pomelo, al ser un cítrico, contiene ácido cítrico que sirve de desinfectante natural para combatir bacterias y hongos. Su aroma fresco, además, neutraliza olores fuertes en la cocina, el baño o cualquier rincón del hogar.
El vinagre es conocido por su capacidad para desengrasar, desinfectar y eliminar manchas. Cuando se mezclan, la cáscara de pomelo potencia el efecto del vinagre y aporta un perfume mucho más agradable que el del vinagre solo.
Cómo preparar el pomelo y el vinagre
- Guardar las cáscaras de pomelo en un frasco de vidrio limpio
- Cubrí por completo con vinagre blanco
- Cerrar bien el frasco y dejar reposar en un lugar fresco y oscuro durante 2 semanas
- Colar la mezcla y colocarla en un pulverizador
¿Para qué sirve la mezcla de pomelo con vinagre?
- Limpiar superficies: se puede rociar en mesadas, azulejos, pisos o vidrios (excepto en mármol o granito, porque el ácido puede dañarlos).
- Aromatizante natural: su fragancia cítrica ayuda a eliminar malos olores en la cocina o el baño.
- Jardín: diluido con agua, sirve como repelente natural de insectos y para proteger las plantas de hongos.
- Ahuyentar hormigas y mosquitos: aplicando un poco en rincones estratégicos de la casa.