Cáscara de pomelo con vinagre: la potente mezcla casera que recomiendan por sus múltiples beneficios

En búsqueda de reemplazar los productos de limpieza tradicionales por opciones naturales, esta es una opción que no falla.

Por qué tenés que preparar cáscara de pomelo y vinagre Foto: Freepik

En búsqueda de reemplazar los productos de limpieza tradicionales por opciones naturales, económicas y fáciles de preparar en casa hay una que no falla y no es muy conocida: cáscara de pomelo con vinagre.

El pomelo, al ser un cítrico, contiene ácido cítrico que sirve de desinfectante natural para combatir bacterias y hongos. Su aroma fresco, además, neutraliza olores fuertes en la cocina, el baño o cualquier rincón del hogar.

El vinagre es conocido por su capacidad para desengrasar, desinfectar y eliminar manchas. Cuando se mezclan, la cáscara de pomelo potencia el efecto del vinagre y aporta un perfume mucho más agradable que el del vinagre solo.

Las propiedades del cítrico son infinitas Foto: Freepik

Cómo preparar el pomelo y el vinagre

Guardar las cáscaras de pomelo en un frasco de vidrio limpio

Cubrí por completo con vinagre blanco

Cerrar bien el frasco y dejar reposar en un lugar fresco y oscuro durante 2 semanas

Colar la mezcla y colocarla en un pulverizador

Pomelo, mucho más que un cítrico Foto: Freepik

¿Para qué sirve la mezcla de pomelo con vinagre?