Huevos a la sartén cremosos y exquisitos:

El truco para que el huevo a la sartén quede perfecto. Foto: Unsplash.

En la cocina, muchas veces los mejores resultados aparecen a partir de pequeños gestos. Un detalle mínimo en la forma de preparar un plato puede marcar una gran diferencia en la textura, el sabor e incluso en la presentación, sin necesidad de complicar la receta.

Cada vez más personas incorporan trucos sencillos que comparten chefs y especialistas en gastronomía, pensados para mejorar preparaciones cotidianas y lograr resultados más prolijos en el día a día. Además de ayudar a cocinar mejor, estos consejos permiten entender cómo reaccionan los alimentos frente al calor y a determinados ingredientes.

En el último tiempo, uno de los tips que más circula es sumar unas gotas de vinagre a la sartén al momento de freír huevos. Lejos de ser una moda, se trata de una práctica respaldada por expertos culinarios, que aseguran que mejora tanto la cocción como el aspecto y el sabor final.

Por qué agregar vinagre al freír huevos

Según especialistas citados por medios como El Universal y El Diario NY, incorporar una pequeña cantidad de vinagre durante la cocción ayuda a que la clara se coagule más rápido. El ácido acético actúa sobre las proteínas, logrando que el huevo conserve mejor su forma y una textura más agradable.

Este recurso puede utilizarse tanto en huevos fritos clásicos como en versiones más suaves o semicocidas, cercanas al escalfado o a los revueltos cremosos, donde se busca una clara más compacta y una yema tierna.

Además de mejorar la cocción, el vinagre aporta un resultado visual más parejo: la clara queda más contenida y la cocción resulta más estable y uniforme.

Beneficios de usar vinagre al freír huevos

Ayuda a compactar la clara: acelera la coagulación y evita que se desparrame por la sartén.

Mejora la textura final: reduce burbujas y ondulaciones, logrando una superficie más lisa.

Permite una yema más cremosa: favorece una cocción pareja y evita que los bordes se endurezcan de más.

Realza el sabor sin invadir: en pequeñas cantidades, aporta una nota sutil que equilibra el gusto del huevo.

Atenúa la sensación de grasa: el toque ácido contrasta con el aceite y deja una sensación más liviana.

Optimiza los revueltos suaves: contribuye a una textura más aireada y delicada.

Facilita cocciones controladas: ideal para quienes buscan resultados más prolijos y delicados.

Recuerda al efecto del escalfado: genera un resultado similar al del huevo poché, pero en sartén.

Beneficios de usar vinagre al freír huevos. Foto: Freepik.

Cómo usar el vinagre correctamente