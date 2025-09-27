Cáscara de palta con bicarbonato: el beneficio oculto por el cual lo recomiendan

Es una alternativa económica y sustentable, además de amigable con la piel, ya que no la irrita como los productos industriales.

Cáscaras de palta Foto: Freepik

Durante los últimos tiempos, la palta es uno de los alimentos que más se incorporó a las comidas diarias. En este contexto, después consumir su interior, muchas personas suelen descartar la cáscara. Sin embargo, la misma tiene múltiples funcionalidades.

Una de las fórmulas más utilizadas es mezclarlas con bicarbonato de sodio, una solución eficaz para eliminar la suciedad de todas las superficies de la casa.

Los beneficios de mezclar cáscara de palta con bicarbonato

Esta combinación es útil para limpiar utensilios de cocina, tablas de madera y todas las superficies de la cocina. En la misma línea, es ideal para eliminar olores fuertes que pueden aparecer en el baño.

El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que elimina manchas y neutraliza olores. Mientras que la cáscara de palta es rica en aceites naturales y antioxidantes que aportan una acción suavizante que desprende la suciedad.

Bicarbonato de sodio Foto: Freepik

Cómo preparar la mezcla de cáscara de palta y bicarbonato

Lavar bien las paltas y dejarlas secar en un lugar aireado y libre de humedad

Una vez secas, espolvorear el bicarbonato sobre la pulpa de la cáscara

Aplicar utilizando la cáscara como una esponja natural para la superficie

Enjuagar con agua tibia y secar con un trapo

Las 5 múltiples funcionalidades de la cáscara de la palta

Exfoliante corporal casero

La parte interna de la cáscara de palta tiene una textura rugosa que, combinada con ingredientes comunes como aceite de coco o miel, funciona como exfoliante natural.

Esta mezcla casera se puede aplicar sobre la piel húmeda durante la ducha, logrando remover células muertas sin químicos ni conservantes.

Fertilizante natural

Uno de los destinos más efectivos para estas cáscaras es el compost o maceta. Cortadas en trozos pequeños y mezcladas con la tierra, aportan potasio y otros nutrientes esenciales que estimulan el crecimiento de las plantas.

Según la página especializada ‘Minhavida’, este ingrediente natural ayuda a mejorar el desarrollo de hojas y raíces, y es especialmente útil en cultivos hogareños como tomate, rúcula o albahaca.

Infusión capilar fortalecedora

Hervir cáscaras de palta en agua durante unos minutos permite obtener una infusión que puede usarse como enjuague final tras el lavado del cabello.

Reducción de residuos y conciencia ecológica

Reutilizar cáscaras de palta no solo implica un ahorro en cuidado personal o productos de limpieza, sino que también colabora con una lógica de consumo más sustentable.

Estos usos ayudan a reducir la cantidad de residuos generados en la cocina y promueven el valor de los recursos naturales.

Esta técnica casera ayuda a fortalecer la fibra capilar, aportando brillo y resistencia. Se recomienda aplicarlo en el cabello limpio, dejándolo actuar algunos minutos antes de enjuagar con agua fría.

Mascarilla facial con antioxidantes naturales

Otra forma de aprovechar este residuo es con una mascarilla facial. La pulpa que suele quedar adherida a la cáscara contiene ácidos grasos y vitaminas, que ayudan a combatir el envejecimiento prematuro e hidratar la piel.