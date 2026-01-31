Palta: beneficios, efectos en el cuerpo y advertencias. Foto: Grok AI.

La palta se convirtió en uno de los alimentos estrella de la alimentación saludable. Presente en desayunos, almuerzos y cenas, su popularidad creció de la mano de tendencias como el avocado toast, pero también gracias a su alto valor nutricional.

Rica en grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales, esta fruta ofrece múltiples beneficios para el organismo cuando se consume de forma equilibrada.

Palta: beneficios, efectos en el cuerpo y advertencias. Foto: Unsplash.

De textura suave y sabor delicado, la palta no solo aporta energía y saciedad, sino que también cumple un rol clave en la salud cardiovascular, digestiva y metabólica. Sin embargo, como todo alimento, su consumo debe adaptarse a las necesidades y condiciones de cada persona.

Un alimento con historia y producción local

La palta es el fruto del aguacatero, un árbol originario de las zonas subtropicales de Centroamérica que puede alcanzar hasta 20 metros de altura. En la Argentina, su disponibilidad se extiende principalmente entre abril y diciembre, y las variedades más consumidas son Hass y Pinkerton, reconocidas por su piel rugosa y su pulpa cremosa.

El aumento de la demanda impulsó el desarrollo de la producción nacional, con Tucumán, Salta y Jujuy como las principales provincias productoras, consolidando a la palta como un alimento cada vez más presente en la mesa de los argentinos.

El árbol de palta prospera en climas cálidos y templados, con temperaturas entre los 15 °C y 30 °C. Foto: Unsplash.

¿Qué cantidad de palta se recomienda consumir?

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina aconsejan incorporar la palta al menos una vez por semana como alternativa al aceite. En términos prácticos, se sugiere reemplazar una cucharada sopera de aceite por media palta pequeña.

Además, este alimento puede utilizarse en preparaciones dulces como sustituto de la manteca, ya que aporta cremosidad y permite reducir el consumo de grasas saturadas, favoreciendo recetas más equilibradas desde el punto de vista nutricional.

Principales beneficios de la palta para la salud

1. Mejora la digestión y el tránsito intestinal

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, la palta contiene alrededor de 6,3 gramos de fibra y más de un 76% de agua cada 100 gramos, lo que la convierte en una aliada para combatir el estreñimiento y promover un sistema digestivo saludable.

La palta contiene alrededor de 6,3 gramos de fibra. Foto: Unsplash.

2. Contribuye a regular el colesterol

La Clínica Mayo señala que la fibra presente en la palta ayuda a mejorar los niveles de colesterol HDL (bueno) y la calidad del colesterol LDL (malo). De acuerdo con este organismo, consumir dos porciones semanales dentro de una dieta equilibrada puede favorecer la salud cardiovascular.

3. Refuerza el sistema inmunológico y la salud cerebral

La Fundación Española de la Nutrición destaca que una palta mediana aporta entre el 33% y el 38% de la ingesta diaria recomendada de vitamina B6, un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, el desarrollo cerebral y el fortalecimiento del sistema inmune.

4. Protege el corazón

Un estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, basado en el seguimiento de más de 111.000 personas durante 30 años, reveló que quienes consumían al menos una palta por semana presentaban un 16% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21% menos de riesgo de enfermedad coronaria. El beneficio era mayor cuando la palta reemplazaba alimentos ricos en grasas saturadas, como manteca, margarina o carnes procesadas.

Una palta mediana aporta entre el 33% y el 38% de la ingesta diaria recomendada de vitamina B6. Foto: Bon Viveur.

¿Quiénes deberían moderar su consumo?

A pesar de sus múltiples beneficios, la palta es un alimento calórico. Por eso, personas con dietas hipocalóricas estrictas o con indicaciones médicas específicas deben controlar las porciones.

También quienes presentan trastornos digestivos particulares o problemas renales deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporarla de forma habitual.

Consumida con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, la palta es una aliada nutricional que aporta sabor, versatilidad y beneficios concretos para la salud.