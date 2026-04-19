El país de Latinoamérica que lidera el mercado mundial del “oro verde”:

Paltas, aguacate. Foto: Pixabay.

A nivel mundial, Latinoamérica domina el mercado del llamado “oro verde”, al contener más del 60% de la oferta internacional de palta. Esta fruta no solamente impulsa las economías regionales, sino que además, atrae a inversores extranjeros, generando así empleo en distintos países productores.

En este contexto, hay un país en particular que se destaca del resto gracias a su capacidad de producción, logística y exportación de paltas. Esto responde a su capacidad de suministro eficiente, de las condiciones climáticas favorables en la región y de la demanda global en constante crecimiento.

Paltas. Foto: Freepik

Estamos hablando de México, que según las proyecciones de la FAO, tiene el fruto que será el más comercializado del mundo hacia el año 2030. Este país supera ampliamente a otros como Perú y Colombia, también líderes en materia de exportación a nivel mundial.

México, el país de Latinoamérica que lidera el mercado mundial de paltas

México encabeza el ranking global de exportación de aguacates, superando ampliamente a otros países de la región gracias a su gran cantidad de producción favorecida por el clima y su ubicación estratégica mundial. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), representa el 41,9% de las exportaciones mundiales, con ingresos que se acercan a los 4.000 millones de dólares.

Una de las claves de este liderazgo es su cercanía geográfica con Estados Unidos, lo que permite una distribución rápida y eficiente. En 2024, las exportaciones hacia ese país crecieron notablemente, impulsadas por la preferencia de los consumidores por frutas de alta calidad, sabor y durabilidad.

México es el mayor exportador de palta en Latinoamérica Foto: Freepik

El estado de Michoacán es el corazón de esta industria, ya que produce más del 75% de la palta Hass del país. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2024 se exportaron 1,28 millones de toneladas métricas, con una proyección de crecimiento del 5% para el próximo período.

América Latina en la cima: el impacto económico de liderar el mercado mundial de paltas

El dominio de América Latina en este mercado tiene un fuerte impacto económico. La exportación de palta genera miles de empleos directos e indirectos, desde la producción hasta la logística y comercialización.

En este mismo sentido, el crecimiento sostenido en el mercado estadounidense y europeo favoreció a las economías regionales y posiciona a América Latina como un actor principal en el comercio internacional. Este escenario también fomenta la inversión extranjera y el desarrollo de infraestructura agrícola.

Sin embargo, la competencia dentro de la región sigue en aumento. Mientras México mantiene su liderazgo, otros países buscan expandir su presencia en mercados emergentes como Asia, diversificando destinos y estrategias comerciales.

Palta.

Top 5 de las principales naciones productoras y exportadoras de palta

El ranking global de productores y exportadores de palta refleja el dominio latinoamericano, con algunas excepciones relevantes:

México: lidera con el 41,9% del mercado mundial y exportaciones cercanas a los 3.780 millones de dólares.

Perú: representa el 13% del mercado global, con ingresos de 1.240 millones de dólares y una estrategia enfocada en calidad.

Colombia: se destaca por su producción durante todo el año y un crecimiento del 54,3% en 2024, con fuerte presencia en Europa.

Chile: menor volumen, pero orientado a productos premium y mercados de alto valor.

Kenia: principal competidor fuera de América Latina, con creciente participación en Europa.

México, además, abastece el 88% de las importaciones de aguacate de Estados Unidos, su principal socio comercial. Más del 80% de sus exportaciones de palta Hass tienen como destino ese país, consolidando una relación estratégica clave.