Paltas. Foto: Freepik

La palta se convirtió en uno de los alimentos favoritos de los últimos años. Está en ensaladas, wraps, tostadas, bowls y hasta en salsas como el clásico guacamole. Su perfil cremoso y su sabor suave la volvieron un ingrediente infaltable de la cocina moderna. Sin embargo, a pesar de su enorme popularidad, todavía existe una duda que divide opiniones: ¿la palta es una fruta o una verdura?

La mayoría de las personas la asocia de inmediato con las verduras. No es dulce, no suele aparecer en postres y casi siempre se utiliza en preparaciones saladas. Pero, cuando entran en juego los criterios científicos, la clasificación cambia por completo y la sorpresa es inmediata.

Botánicamente hablando, la palta es una fruta

Para la botánica, la forma en que crece un alimento es determinante para definir su categoría. Y en el caso de la palta, la ciencia es clara: es una fruta, más específicamente una baya.

Las frutas se desarrollan a partir de la flor de la planta y contienen semillas en su interior. Esto encaja perfectamente con la palta: nace de la flor del palto y protege una gran semilla central. Ese solo dato alcanza para desplazarla del grupo de las verduras y ubicarla, sin discusión, en el universo de las frutas.

Cáscaras de palta Foto: Freepik

Por qué la palta no puede considerarse una verdura

Las verduras son partes distintas de una planta: pueden ser hojas (como la lechuga), tallos (como el apio) o raíces (como la zanahoria). La palta, en cambio, no es ninguna de estas cosas.

Su estructura, su origen y su desarrollo la convierten automáticamente en un fruto. El error más común es creer que el sabor determina la clasificación, pero esto no es así: que algo no sea dulce no significa que deje de ser fruta. El tomate, por ejemplo, es otro caso famoso de fruta utilizada como verdura.

Qué tipo de fruta es la palta

Cuando se dice que la palta es una baya, muchos se sorprenden porque automáticamente lo asocian con frutas pequeñas y dulces. Pero en botánica, el término “baya” tiene otro significado: describe a las frutas carnosas que contienen una o más semillas y que no tienen un carozo duro.

La palta cumple exactamente con esa definición. Aunque solo tenga una semilla grande, continúa siendo una baya desde la perspectiva científica, igual que el tomate o la banana, aunque cueste imaginarlos como “parientes”.

Avocado toast. Foto: Bon Viveur.

Por qué se usa casi siempre en platos salados

La gran diferencia entre la cocina y la botánica es que ambas clasifican los alimentos por criterios distintos.

En gastronomía, importa el sabor, la textura y el uso en recetas. Y en ese sentido, la palta funciona como un ingrediente neutro, ideal para preparaciones saladas por su cremosidad, su perfil graso y su versatilidad.

Por eso aparece en ensaladas, tostadas, sushi, licuados verdes y dips. Sin embargo, en algunos países también se utiliza en helados, batidos dulces y postres, lo que confirma que su uso culinario es simplemente una cuestión cultural.

Entonces, ¿qué es la palta?

Botánicamente: una fruta (más precisamente, una baya).

Culinariamente: suele usarse como si fuera una verdura.

La conclusión es simple: la palta es una fruta disfrazada de verdura. Y conocer su verdadera clasificación no solo sorprende, sino que también ayuda a entender mejor cómo se comporta en la cocina y por qué es tan única.