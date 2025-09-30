Peregrinación a Luján 2025: qué día de octubre se celebrará el evento religioso que reúne a miles de fieles

Esta edición, al igual que las anteriores, se llevará a cabo durante los primeros días del décimo mes del año, manteniendo la tradición de hacerse el primer sábado del mes. Conocé el recorrido y los detalles dentro de la nota.

Peregrinación a Luján.

Este año, se celebrará la edición 51° de la Caminata Juvenil a Luján, uno de los eventos más multitudinarios de la tradición religiosa argentina. En este contexto, en los últimos 30 días, crecieron las búsquedas relacionadas a “Peregrinación Luján 2025″ y “Cuándo es la peregrinación a Luján”.

Esta edición, al igual que las anteriores, se llevará a cabo durante los primeros días de octubre, manteniendo la tradición de hacerse el primer sábado del mes. Según los anuncios oficiales de la organización, esta peregrinación se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de 2025.

Esta peregrinación se llevará a cabo el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: NA.

El aviso anticipado de la fecha permite a las comunidades religiosas y a los peregrinos empezar a organizar sus actividades, preparativos logísticos y viajes, ya que muchos participantes viajan desde distintos puntos del país para ser parte de la caminata.

La Peregrinación Juvenil a Luján marca un acontecimiento anual que convoca a jóvenes y adultos de toda la Argentina, quienes se preparan con antelación para participar en este acto de fe y devoción.

¿Cómo será el recorrido de la Peregrinación a Luján 2025?

La organización insta a los peregrinos a ser conscientes del esfuerzo que significa recorrer los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano de Liniers y la Basílica de Luján. La seguridad colectiva y personal es uno de los puntos centrales a tomar en cuenta.

También, insisten en la importancia de mantenerse hidratados y alimentados adecuadamente, llevar calzado cómodo, vestimenta adecuada y estar atentos a las indicaciones de los voluntarios y del personal de asistencia.

El Santuario de San Cayetano de Liniers. Foto: NA.

A lo largo del recorrido, se habilitarán puestos sanitarios y de apoyo distribuidos estratégicamente. Estos puntos de atención ofrecen agua, asistencia médica básica y lugares de descanso, brindados por la organización de manera totalmente gratuita.

El objetivo es asegurar que cualquier persona que enfrente dificultades físicas o malestares pueda recibir ayuda o tomarse un tiempo para reponerse, disminuyendo así el riesgo de incidentes y promoviendo una experiencia positiva.

¿Cuál es la oración de la Virgen de Luján?

“Virgen de Luján, Madre del Pueblo Argentino, hoy nos consagramos a tu corazón maternal. Ponemos en tus manos nuestras vidas sabiendo que serán cuidadas y fortalecidas.

Queremos que nos lleves a Jesús. Regálanos ser presencia de tu hijo para otros. Que hablemos de él sin nombrarlo y callemos cuando es preciso que el gesto remplace la palabra. Que amemos como Jesús amo y hagamos el bien como el mismo nos enseñó. Que seamos para todos instrumentos de paz y de unidad.

Virgen de Lujan, míranos con ese amor único con el que sabes mirar. Nos queremos consagrarnos a ti, para poder vivir, desde hoy y para siempre, la vocación hermosa que nos regalas en este Santuario de ser como el negro Manuel de la Virgen nomas.

Bendita sea tu pureza

Y eternamente lo sea

Pues todo un Dios se recrea

En tan graciosa belleza

A ti, celestial princesa

Virgen sagrada María

Te ofrezco en este día

Alma, vida y corazón

Mírame con compasión

No me dejes, madre mía.

Amen".