Entre avances y obstáculos, tardó décadas en convertirse en la Basílica que hoy conoce todo el país Foto: Wikipedia

Hay edificios que se levantan con planos. Y hay otros que nacen de un pulso íntimo: una promesa, una súplica, una vida en suspenso. La Basílica de Nuestra Señora de Luján, con sus agujas neogóticas recortando el cielo bonaerense, pertenece a esa segunda estirpe. Su origen se ata al nombre de un sacerdote vicentino, Jorge María Salvaire, que un día se creyó condenado y decidió “negociar” con la fe: si salía vivo, iba a dedicar su existencia a engrandecer el santuario de la Virgen.

El día en que la muerte le respiró cerca

La escena ocurre en el siglo XIX, en el horizonte áspero de la pampa. En una misión evangelizadora hacia la región de Salinas Grandes, Salvaire fue capturado y acusado de propagar enfermedades y hasta de “brujería”, en un clima de tensión donde su destino se discutía a la vista de todos. En esas horas límite, el sacerdote se encomendó a la Virgen de Luján e hizo el voto que marcaría el resto de su vida: si se salvaba, difundiría sus milagros y pediría limosna por el mundo para agrandar su iglesia. Lo liberaron. Y él leyó ese desenlace como un milagro personal. Volvió con una idea fija: convertir aquella promesa en piedra.

El Padre Salvaire a punto de ser lanceado por los aborígenes de Namuncurá en 1875 Foto: Wikipedia

De la promesa al proyecto: la hoja de ruta de Salvaire

Cumplir un voto no era solo rezar: era organizar, convencer y financiar. Salvaire se metió de lleno en la historia y el culto de la Virgen, investigando durante años y empujando una devoción que ya desbordaba al templo colonial. A fines del siglo XIX, Luján recibía cada vez más peregrinos y el santuario existente quedaba chico. La decisión se formalizó cuando Salvaire elevó el pedido al Arzobispado: quería una basílica grande, de líneas neogóticas, capaz de alojar multitudes.

La Basílica de Luján no es únicamente un hito religioso, es una obra de ingienería Foto: Wikipedia

6 de mayo de 1890: empieza la obra (y empieza la leyenda)

La construcción se inició oficialmente el 6 de mayo de 1890, bajo la dirección del arquitecto francés Uldéric Courtois (junto a ingenieros y equipos técnicos que se sumarían en distintas etapas). Ese día se colocó la piedra fundamental, un bloque blanco de Tandil de 1,22 m por lado, enterrado a cuatro metros bajo el futuro altar mayor. Adentro no hubo “cápsula del tiempo” por capricho: depositaron actas, retratos papales, monedas y piedras traídas de sitios sagrados del cristianismo (Nazareth, Calvario, catacumbas de Roma, santuarios europeos), como si el corazón del edificio quisiera latir con memoria universal.

El obstáculo que nadie podía rezar para que desaparezca: el río

El proyecto original contemplaba una cripta subterránea para ceremonias. Pero la cercanía del río Luján y las inundaciones complicaron la excavación: hubo derrumbes, desmoronamientos y cambios de plan. Aun así, la obra siguió: llegaron vitrales desde Burdeos y se fueron instalando elementos de un templo pensado para impresionar y contener. Salvaire, sin embargo, no vería el final: murió en 1899.

Padre Jorge María Salvaire Foto: Wikipedia

“35 años de obra”: el tiempo que tardó en asomar el perfil definitivo

Acá está el dato que suele sorprender: la basílica tuvo una construcción larga y por etapas. El proceso completo se extendió hasta 1935, es decir, décadas de avances, pausas, cambios de conducción y desafíos técnicos. Pero si lo que miramos es la silueta que hoy la vuelve inconfundible, el tramo decisivo tomó alrededor de tres décadas y media: entre 1922 y 1926 se completaron las torres y se instalaron mecanismos de carillón y relojes, el “rostro” definitivo del santuario. En el medio, hubo hitos que funcionaron como inauguraciones parciales: por ejemplo, 1904 marcó una etapa importante con apertura parcial y entronización de la imagen en el santuario, y en 1910 se realizó la inauguración y bendición oficial (todavía sin las torres actuales).

Basílica de Luján Foto: Wikipedia

Las campanas: el sonido de una promesa

Con el tiempo, el campanario reunió 15 campanas, con pesos que van desde 55 kilos hasta 3.400, formando un conjunto que totaliza 12.489 kilos. No son solo bronce: son frases, nombres, invocaciones. Una de las más citadas, por ejemplo, lleva una súplica directa: “Príncipe glorioso, acuérdate de nosotros”. Y detrás de ese detalle vuelve a aparecer el hilo conductor: un hombre que pidió vivir y terminó construyendo un lugar para que millones pidan lo mismo.

Por qué esta historia emociona

La Basílica de Luján no es únicamente un hito religioso. Es, también, una obra de ingeniería y persistencia social: un edificio neogótico monumental, con dimensiones y altura que se volvieron símbolo (sus torres alcanzan alrededor de 106 metros). Pero, sobre todo, es un recordatorio de cómo una experiencia límite puede traducirse en acción colectiva: promesa personal, organización comunitaria y décadas de trabajo hasta cerrar el ciclo simbólico en 1935, cuando se dio por concluida la construcción.