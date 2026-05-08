Venía de Brasil y ‘se quedó’ en Luján mucho antes del Virreinato:

Cada 8 de mayo, miles de fieles recuerdan a la Virgen de Luján Foto: Web Catedral de Morón

Hay historias argentinas que parecen escritas con la tinta de la casualidad, pero que el tiempo transforma en identidad. La de la Virgen de Luján es una de esas: una imagen pequeña que cruzó el Atlántico desde Brasil y terminó convirtiéndose en símbolo nacional, más de un siglo antes de que existiera el Virreinato del Río de la Plata (creado en 1776).

Un encargo en el siglo XVII que cambió el mapa espiritual

Corría 1630 cuando Antonio Farías de Sá, hacendado portugués vinculado a la jurisdicción de Córdoba del Tucumán, pidió a un compatriota residente en Pernambuco (Brasil) una imagen de la Virgen en la advocación de la Purísima Concepción para su estancia en Sumampa (actual Santiago del Estero). La respuesta no fue una, sino dos: junto a la imagen solicitada llegó otra representación mariana (la Maternidad). Ambas viajaron desde el puerto de Pernambuco hasta Buenos Aires en el navío del capitán Andrea Juan y arribaron alrededor de marzo de 1630.

Ese dato es clave para entender el título de esta historia: la imagen “se quedó” en tierras bonaerenses muchísimo antes de que el territorio se organizara como Virreinato del Río de la Plata en 1776.

La madrugada en que la carreta no se movió

El relato más conocido ocurre en el trayecto por el Camino Real hacia Córdoba. A comienzos de mayo de 1630, cuando la tropa de carretas llegó a la zona del Río Luján, en un paraje mencionado como el del “Árbol solo”, pasó lo inesperado: los bueyes no pudieron mover la carreta. Probaron descargar, cambiar yuntas, insistir y nada. Hasta que bajaron uno de los cajones: al retirar el que contenía la Inmaculada Concepción, la carreta avanzó sin dificultad. Al intentar volver a cargarlo, el problema se repetía. Para los presentes, el mensaje era evidente: esa imagen “determinó quedarse” allí.

La historia comienza en 1630 Foto: Wikipedia

En versiones periodísticas y crónicas históricas también aparece una figura central del episodio: Manuel, un joven afrodescendiente que sugiere intercambiar los cajones para comprobar qué ocurría, y queda ligado al cuidado y la devoción de la imagen.

De una estancia al nacimiento de un santuario

Tras el suceso, la imagen fue llevada a la estancia vinculada a la familia Rosendo/Bernabé González Filiano, donde se improvisó un altar y comenzó la veneración local. Mientras tanto, la otra imagen (la de la Maternidad) siguió viaje hacia Sumampa, lo que la tradición conecta con el origen del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

Con los años, la devoción creció y el lugar se consolidó como un punto de referencia espiritual y cultural. En palabras del propio sitio del Santuario, la Virgen de Luján terminó siendo reconocida como Patrona del antiguo Virreinato del Río de la Plata y, luego, de Argentina, Uruguay y Paraguay.

La “pequeña” imagen detrás del templo inmenso

La imagen original es famosa por su tamaño: una escultura de alrededor de 38 centímetros, hecha en terracota (arcilla cocida), asociada a talleres del Brasil colonial. Y sin embargo, el edificio que hoy la guarda es monumental: la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján es un gran exponente del neogótico, con torres de aproximadamente 106 metros y una planta de cruz latina, cuya obra se impulsó a fines del siglo XIX y se completó en el siglo XX. El Estado argentino la presenta como un santuario mariano de escala excepcional, con proyecto atribuido a Ulrico Courtois (junto a colaboradores) y con obras iniciadas tras la colocación de la piedra fundamental en 1887.

Basílica de Luján Foto: Wikipedia

¿Por qué el 8 de mayo se celebra a la Virgen de Luján?

Cada 8 de mayo se conmemora a Nuestra Señora de Luján y, entre los hitos recordados, figura la coronación canónica de la imagen (1887), una fecha que se volvió parte del calendario devocional argentino. Esa devoción también se expresa en la peregrinación masiva: distintas coberturas mencionan convocatorias que pueden llegar a millones de personas en octubre, desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján.

8 de mayo: una fecha que late en la fe argentina Foto: Wikipedia

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