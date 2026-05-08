El primer milagro de la Virgen no fue en Luján:

Aunque hoy el santuario convoca en Luján, el episodio que encendió la devoción ocurrió en Zelaya Foto: Wikipedia

Cada 8 de mayo, la Basílica de Luján se vuelve epicentro: promesas, pañuelos, velas, agradecimientos y lágrimas. Pero hay un dato que rompe el mapa mental de miles de peregrinos: el episodio fundacional de la devoción no ocurrió en la ciudad de Luján, sino a unos kilómetros, en un paraje que hoy pertenece al partido de Pilar, en la localidad de Zelaya. Allí, según la tradición y los registros que reconstruyen el hecho, una carreta se detuvo de forma inexplicable en mayo de 1630 y ese “alto” marcó el inicio de una de las devociones más fuertes del país.

La paradoja es enorme: el santuario más famoso guarda a la Virgen, pero el “primer milagro” —el hecho que encendió la devoción— está asociado a Zelaya, al llamado “Lugar del Milagro”, donde hoy se levanta la Capilla del Milagro de Nuestra Señora de Luján.

Zelaya, 1630: la carreta que no quiso seguir

La escena, contada una y otra vez desde hace casi cuatro siglos, tiene elementos simples y poderosos: un viaje largo, un camino colonial, bueyes cansados y dos pequeñas imágenes marianas llegadas desde Brasil al puerto de Buenos Aires.

El pedido lo habría hecho Antonio Farías de Saá, un hacendado portugués radicado en la región de Sumampa (actual Santiago del Estero), que quería una imagen para su capilla dedicada a la Inmaculada Concepción. La respuesta fue el envío de dos imágenes, transportadas en una caravana que tomó el antiguo Camino Real rumbo al interior.

Aunque hoy el santuario convoca en Luján, el episodio que encendió la devoción ocurrió en Zelaya Foto: Wikipedia

Tras dos días de marcha, la caravana pernoctó en la estancia de Rosendo de Trigueros, en lo que hoy es Zelaya. A la mañana siguiente, ocurrió lo inesperado: la carreta que llevaba las imágenes no se movía, aun sumando fuerza y bueyes. Recién cuando bajaron uno de los cajones, el carro avanzó. Al insistir y probar cambios, los presentes interpretaron el mensaje: una de esas imágenes “quería quedarse” allí.

La pieza vinculada al episodio era una pequeña escultura de arcilla cocida de unos 38 cm, representando a la Inmaculada Concepción. Y la otra imagen —la que siguió viaje— habría llegado a Sumampa, donde la tradición señala su posterior veneración.

El “Negro Manuel” y el nacimiento de un culto popular

En esta historia hay un protagonista clave que suele quedar en segundo plano: Manuel, el esclavizado que quedó ligado al cuidado de la imagen y que, con el tiempo, se convirtió en figura central del relato devocional. Su tarea fue concreta y cotidiana: cuidar, mantener, acompañar a los primeros visitantes y sostener el culto naciente cuando el paraje era apenas un punto de paso.

Capilla del Milagro de Nuestra Señora de Luján, Zelaya Foto: Wikipedia

La memoria popular lo recuerda como “el Negro Manuel”, y distintas reconstrucciones subrayan su rol como guardián inicial de la imagen desde aquel episodio de 1630. En años recientes, incluso se volvió a poner en valor su figura desde producciones y relatos dedicados a recuperar esa historia fundacional.

¿Por qué, entonces, se llama “Virgen de Luján”?

Porque la devoción, con el tiempo, se consolidó en el área que luego se convertiría en la ciudad de Luján. Según los relatos históricos compilados, después de décadas vinculadas a la estancia y su entorno, la imagen fue trasladada y el culto terminó arraigándose definitivamente en la zona lujanense, con episodios de traslados, donaciones y decisiones eclesiásticas que consolidaron el santuario.

Cada 8 de mayo, miles de fieles recuerdan a la Virgen de Luján Foto: Web Catedral de Morón

En otras palabras: Zelaya fue el origen simbólico del “detenimiento”, mientras que Luján fue el lugar donde la devoción creció hasta volverse masiva y nacional. Ese “doble mapa” explica por qué el gran templo está en Luján, pero el hecho más citado como disparador se ubica en Pilar.

El Lugar del Milagro hoy: historia viva en clave de peregrinación corta

Zelaya no es solo una nota al pie: es un sitio visitable. Allí funciona la Capilla del Milagro, reconocida como espacio histórico y religioso, y asociada al episodio de 1630.

Quien llega encuentra un clima distinto al de la gran basílica: más silencio, más campo, menos ruido. Y también símbolos pensados para conectar con la escena original: réplicas y referencias al viaje en carreta, al paso por el río y al punto donde, según la tradición, “todo empezó”.

Cómo llegar (guía rápida)

Una lectura histórica: fe, territorio y rutas coloniales

Más allá de la creencia, el episodio de Zelaya permite mirar el siglo XVII con lupa: el puerto de Buenos Aires como puerta de entrada, el Camino Real como eje logístico, las estancias como nodos de descanso y comercio, y la religiosidad popular creciendo al ritmo de esos movimientos.

No es casual que el “milagro” se ubique en una parada de viaje: allí donde se mezclaban cargamentos, personas, lenguas y jerarquías, una imagen pequeña terminó convertida en símbolo enorme. Y esa es, quizás, la razón más argentina de todas: la fe naciendo en el camino.