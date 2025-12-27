“La Virgen malvinera”: la historia de la imagen que acompañó a los héroes durante la guerra, transformándose en un faro de fe y memoria

Llegó el 9 de abril de 1982, con el objetivo de acompañar a los soldados argentinos desplegados en el archipiélago y terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza y misericordia.

Virgen Malvinera, símbolo de la misericordia y esperanza Foto: Museo Nacional de Malvinas

Días después de que el gobierno de facto dispusiera el desembarco militar en las Islas Malvinas, el 9 de abril llegó al archipiélago una escultura venerada de 38 centímetros: la Virgen de Luján. Convirtiéndose en un símbolo de fe y esperanza, la historia de la imagen que acompañó a los casi 24 mil combatientes y regresó 37 años después.

Virgen Malvinera Foto: Museo Nacional de Malvinas

“La Virgen Malvinera”

Fue un regalo de la familia Benso y confeccionada originalmente en Mar del Plata en 1972. Llegó a Malvinas el 9 de abril de 1982, trasladada por el capellán de la Fuerza Aérea argentina, monseñor Roque Puyelli.

Los soldados argentinos la ubicaron en la base militar y luego en la pequeña iglesia de Saint Mary, en Puerto Argentino. El último registro fotográfico nacional data del 8 de mayo de 1982 durante la última procesión.

Luego del fin del conflicto se le perdió el rastro. El capellán británico, Padre Alfred Hayes, con permiso de las fuerzas británicas la llevó al Reino Unido para entronizarla en la catedral de Aldershot con el objetivo de rezar por los caídos de ambos bandos.

La conmovedora historia de la Virgen Malvinera Foto: Museo Nacional de Malvinas

Años después se supo de su paradero gracias a un artículo periodístico leído por Daniel Doronzoro, donde un médico militar inglés lo mencionó. Esto hizo que se iniciaran gestiones para pedir que regrese al país, el primero en pedirlo fue la Agrupación Laica, la fe del Centurión y el Obispado castrense liderado por Monseñor Santiago Olivera.

La repatriación se acordó en Roma durante un encuentro entre Olivera y el obispo británico Paul Mason. Ambos coordinaron la entrega y antes de volar para Argentina, la Virgen de Luján fue bendecida personalmente por el entonces papa Francisco el 30 de octubre de 2019.

Como gesto de paz, la Argentina entregó una réplica exacta al Reino Unido que ahora ocupa un lugar en la catedral de Aldershot. El 3 de diciembre de ese mismo año, la Virgen Malvinera regresó a casa y fue recibida con honores militares. Desde entonces, recorre todo el país para encontrarse con los veteranos y familiares.

El regreso de la imagen que acompañó a los héroes Foto: Museo Nacional de Malvinas

El otro país hermano que ayudó a la Argentina durante la Guerra de Malvinas

Se ha dicho mucho sobre aquella guerra y la postura de los países de la región. La imagen de la Selección peruana con una bandera que decía“Para el Perú, las Malvinas siempre argentinas”recorrió el mundo y afianzó el apoyo que el país le brindó a la Nación con el envío de aviones, municiones y otros materiales de guerra.

Pero además de Perú, hubo otro país vecino cuyo gesto emociona:Uruguay.

Bandera argentina en Malvinas Foto: Archivo

En 2022, el entonces embajador argentino en Uruguay -Alberto Iribarne- reveló que 763 ciudadanos uruguayos se anotaron como voluntarios para participar en la Guerra de Malvinas. Además, aseguró que podría haber incluso más.

El dato se descubrió al preparar una serie de documentos sobre el tema. Es más, la sede diplomática sigue organizando, cada año, actos en Uruguay por los aniversarios de la Guerra de Malvinas.

Al momento de conocerse el gesto, Iribarne dijo: “Hicimos una placa, ese es un ejemplo de lo que es nuestra hermandad. Fue emocionante cuando vimos la cantidad de uruguayos que habían estado dispuestos a ir a Malvinas".