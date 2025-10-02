Look moderno y urbano: la prenda en tendencia que llegó para revolucionar la primavera

Las faldas tradicionales abren paso a un nuevo modelo lleno de estilo propio que será furor esta temporada.

Moda, tendencia. Foto: Freepik

La moda también cambia de estación y con la llegada de la primavera, las tendencias comienzan a mutar y a volverse mucho más coloridas, dejando de lado los colores y los cortes clásicos. Aunque las faldas siempre son un comodín infaltable para cualquier outfit, esta vez, un look moderno y urbano protagonizará la primavera.

Estamos hablando de la falda boho, un recuerdo de los años ‘70 que regresa con una vuelta de tuerca mucho más moderna y reinventada, para adaptarla a los tiempos de hoy y combinarla con tops, zapatillas y hasta botas. Lo bueno de esta prenda, es que se vende en cualquier lado: desde ferias americanas, hasta oficinas relajadas y tiendas de ropa.

Falda boho Foto: Pinterest

En el verano europeo, la falda boho conquistó a quienes buscan comodidad, pero también a los que quieren un toque sofisticado y una estética full color sin esfuerzo. La clave para stylear esta prenda es combinarla con prendas inesperadas, como un top negro, un chaleco sastrero o incluso una camisa masculina.

Además, las versiones de esta falda con dibujos tipo acuarela, son ideales para un look delicado, logrando un efecto fresco, súper femenino, para usar en cualquier momento del día.

Dos looks ideales y primaverales con faldas boho

Look bohemio y chic

La protagonista de este look es una falda larga boho, con estampados florales o étnicos en tonos tierra, mostaza o vino. Se combina con una remera básica blanca o un crop top neutro, ajustado al cuerpo para equilibrar el volumen de la falda.

Como abrigo, una campera de jean oversize o una biker de eco-cuero negra suma un contraste perfecto. En los pies, podés optar por zapatillas blancas urbanas o unas botitas cortas tipo combat boots para un toque más fuerte.

Falda boho Foto: Pinterest

Los accesorios hacen la diferencia: una cartera cruzada, anteojos de sol y aros grandes aportan el detalle justo. Si querés completar el estilo, sumá una trenza desarmada o un pañuelo atado en el pelo.

Boho minimalista con botas

Se trata de un look perfecto para quienes aman el estilo bohemio pero prefieren una estética más simple y limpia. Ideal para días de oficina creativa, visitas a museos o encuentros informales.

La base es una falda midi plisada con inspiración boho, en tonos azules. Se complementa con un top negro para llevar por dentro con un cinturón fino para marcar la silueta.

Falda boho Foto: Pinterest

En los pies, las zapatillas chunky o unas botas negras le dan un aire cómodo y urbano. Como accesorio clave, una riñonera cruzada o una mini mochila de cuero sintético completa el look.

Para sumar un plus sin recargar, agregá argollas doradas, un reloj metálico y lentes rectangulares. Si necesitás un abrigo liviano, un blazer amplio en tonos neutros eleva el conjunto sin perder la frescura boho.