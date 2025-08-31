Sacalos del fondo del placard: los 5 colores que marcarán tendencia en la primavera-verano 2025

Se viene una paleta que combina colores intensos que transmiten urgencia, tonos poco convencionales inspirados en la naturaleza y la tierra, y matices serenos que aportan calma.

Colores en tendencia primavera-verano 2025/26. Foto: Pinterest.

Con la llegada del clima más cálido y con la primavera a la vuelta de la esquina, la paleta de colores también se renueva: dejamos atrás los clásicos tonos tierra del invierno para darle lugar a colores mucho más vivos y luminosos. Lo mejor es que probablemente ya los tengas guardados en el fondo del placard… y esta temporada van a volver a ser protagonistas.

Según el sitio especializado en moda WGSN, se viene un tiempo de reorientación, en el que se pondrán en cuestión las ideas tradicionales y crecerá la demanda de transformaciones urgentes en la gestión social, industrial y ambiental. Esa búsqueda de cambio se expresará en una paleta que combina colores intensos que transmiten urgencia, tonos poco convencionales inspirados en la naturaleza y la tierra, y matices serenos que aportan calma.

Los colores que serán tendencia esta primavera-verano 2025/26

Transformative Teal - azul verdoso

Esta combinación armoniosa de azul y verde remite a la riqueza de la naturaleza y a una filosofía de “primero el planeta”. Transformative Teal simboliza un enfoque renovado de la biología —ya sea orgánica, sintética, natural o post-natural— siempre buscando lo que resulte más beneficioso para la Tierra.

Colores en tendencia primavera-verano 2025/26. Foto: Pinterest.

Electric Fuchsia - rosa eléctrico

El Electric Fuchsia, situado entre el rosa y el violeta, refleja una actitud audaz y vanguardista, conectada con la idea de resistencia rebelde. En un contexto de frustración frente a las desigualdades sociales, este tono aporta un respiro necesario, ofreciendo ligereza y un toque de escape.

Colores en tendencia primavera-verano 2025/26. Foto: Pinterest.

Blue Aura - azul grisáceo pastel

Blue Aura es un azul grisáceo suave, sereno y moderno, con un toque pastel que transmite calma. Inspirado en los juegos de luz y sombra, su nombre refleja su cualidad reparadora. Se puede usar en capas o de manera natural, adaptándose a la tendencia del diseño luminoso.

Colores en tendencia primavera-verano 2025/26. Foto: Pinterest.

Amber Haze - ámbar amarillo

Se trata de un amarillo intenso con matices verdes que se destaca por su calidez. En un mundo dominado por pantallas y la vida digital, este tono ofrece un respiro, invitando a desacelerar y valorar los recursos que regeneran. Inspirado en la tierra y la longevidad, su acabado envejecido, similar al de piedras y cristales, lo convierte en un color que transmite durabilidad y conexión con lo natural.

Colores en tendencia primavera-verano 2025/26. Foto: Pinterest.

Jelly Mint - menta

Jelly Mint es un tono juguetón y cargado de nostalgia, vinculado con el concepto de “Luminiscencias”: esos pequeños momentos de alegría que ayudan a reencontrar la calma. Su fuerza radica en su capacidad de romper con lo establecido y transformar lo convencional, fomentando la resiliencia y el bienestar mental.

Colores en tendencia primavera-verano 2025/26. Foto: Pinterest.

En definitiva, la paleta de esta temporada combina intensidad, serenidad y creatividad, reflejando tanto la urgencia de los cambios sociales como la conexión con la naturaleza y el bienestar personal. Desde los tonos más audaces hasta los más suaves, estos colores invitan a jugar, experimentar y expresar nuestra personalidad.