Rejuvenecen el rostro: los cortes de pelo en tendencia, ideales para un cambio de look esta primavera

Media melena con flequillo. Foto: Pinterest.

La primavera siempre invita a un cambio de look: una nueva estación, nuevas energías y, por qué no, un corte de pelo que renueve el rostro. Para quienes buscan ese aire fresco, pero aún no saben qué estilo elegir, ya hay varias tendencias que este 2025 llegan con fuerza y prometen quedarse.

El cabello es un aliado fundamental en la imagen personal y un buen corte puede potenciar la autoestima, haciéndonos sentir más seguras y plenas. Por eso, después de hablar del espíritu renovador de la primavera, te compartimos cinco estilos que invitan a salir de lo clásico y dar un paso más allá. Lo mejor: son modernos, fáciles de mantener y con un efecto rejuvenecedor inmediato.

Los cortes en tendencia para un cambio de look en primavera 2025

1- Media melena con flequillo

La melena midi sigue firme entre las más pedidas, pero esta temporada se renueva con el flequillo tipo cortina. La combinación con capas le da movimiento y textura, logrando un estilo sofisticado pero con un toque relajado. Es el corte ideal para quienes quieren un look femenino, elegante y con ese encanto parisino que nunca falla.

Media melena con flequillo. Foto: Pinterest.

2- Bubble Bob para rizos y ondas

Si tenés el cabello con textura natural, este corte es para vos. El bubble bob se caracteriza por sus capas suaves que dan volumen y definición, creando un efecto redondeado muy favorecedor. El resultado son rizos más marcados, con movimiento y sin ese típico aplastamiento en la raíz.

Bubble Bob. Foto: Pinterest.

3- Pixie, el clásico que vuelve con fuerza

El corte pixie nunca pasa de moda y esta primavera será protagonista otra vez. Ideal para quienes buscan un cambio radical, es fresco, cómodo y muy estiloso. Además, resalta las facciones y aporta un aire juvenil. Si se combina con un flequillo largo o mechones desordenados en la parte frontal, el resultado es todavía más moderno.

Corte de pelo pixie largo. Foto Instagram @franchubavio

4- Bixie, el híbrido perfecto

Entre el bob y el pixie aparece el bixie, una mezcla que se queda con lo mejor de ambos. Es corto pero conserva un poco más de longitud que el pixie, lo que lo vuelve versátil y fácil de peinar. Además, mantiene la elegancia del bob con un toque más atrevido.

Bixie Cut. Foto Pinterest Qunex - Nail Style Hub

5- Mullet, para las que quieren arriesgar

El mullet es un corte con muchísima personalidad. Se lo vio en pasarelas y en celebridades, y sigue ganando terreno porque combina un aire retro con un estilo desenfadado. Al ser un corte unisex, lo adoptan tanto mujeres como hombres, y quienes se animan logran un look lleno de actitud y estilo propio.

Cómo elegir el corte de pelo ideal según tu rostro

1- Rostro ovalado

Si tu rostro es ovalado, tenés buena suerte porque es la forma más versátil. Casi cualquier corte te queda bien: pixie, bob, media melena o melenas largas. Se puede jugar con capas, flequillos o texturas sin miedo.

Corte en capas largas con flequillo. Foto: Pinterest.

2- Rostro redondo

Para estilizar un rostro redondo, lo ideal es aportar longitud visual. Los cortes con capas largas, melenas por debajo de los hombros y flequillos laterales funcionan muy bien. Evitar los cortes demasiado cortos o redondeados, ya que acentúan la forma.

3- Rostro cuadrado

En rostros cuadrados conviene suavizar las líneas fuertes de la mandíbula. Cortes con capas suaves, ondas ligeras o flequillos desfilados ayudan a equilibrar los ángulos. El pixie puede quedar bien si es con mechones largos alrededor del rostro.

4- Rostro alargado

Para los rostros alargados, lo recomendable es aportar volumen a los lados y acortar visualmente la forma. Melenas con ondas, cortes midi o flequillos rectos o cortina son perfectos. Se recomienda evitar los cortes demasiado largos y lisos, que tienden a alargar más el rostro.

Corte de pelo bob en capas. Foto PINTEREST

5- Rostro corazón

Los rostros en forma de corazón se benefician de cortes que equilibren la frente más ancha y la barbilla estrecha. Un bob con volumen cerca del mentón, flequillos suaves o capas alrededor del rostro funcionan muy bien.

Cada nueva temporada es la oportunidad perfecta para hacer un cambio y darle un aire fresco a tu imagen. Ya sea con un pixie atrevido, un bob con movimiento o una melena con flequillo, lo importante es sentirse cómoda y reflejar la personalidad. Este 2025, los cortes de pelo no solo marcan tendencia, sino que también aportan frescura y juventud al look.