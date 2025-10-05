El pelo con volumen es tendencia este 2025: el corte que rejuvenece el rostro y arrasa esta primavera

Al igual que existen cortes diseñados para aligerar el cabello o controlar el frizz, también hay opciones pensadas para aportar volumen y movimiento al pelo fino.

Corte de pelo Shaggy bob. Foto: Pinterest.

El pelo fino suele presentar desafíos diarios: lacio y sin forma, con poca densidad, difícil de mantener rizado, frágil o que se engrasa con facilidad. Aunque no se puede cambiar la textura natural del cabello, sí se puede potenciar su apariencia con productos específicos y, sobre todo, con un buen corte.

Al igual que existen cortes diseñados para aligerar el cabello o controlar el frizz, también hay opciones pensadas para aportar volumen y movimiento al pelo fino. Y esta primavera, uno de los más solicitados en las peluquerías es el ‘wavy’ o ‘shaggy bob’.}

Se trata de un corte bob a la altura de los hombros, con capas estratégicas y un acabado ligeramente desordenado. Las capas cercanas al rostro y las puntas desfiladas crean un efecto visual de mayor densidad y movimiento.

Corte de pelo Shaggy bob. Foto: Pinterest.

Este estilo permite trabajar la textura sin sacrificar ligereza, convirtiéndose en una opción versátil y fácil de mantener. Además, es ideal para cualquier tipo de melena y rostro, y permite jugar con distintos acabados: desde liso pulido hasta ondas naturales y desenfadadas.

Las capas internas, casi imperceptibles, aportan volumen y movimiento, adaptándose a mujeres de todas las edades. Es un corte fácil de mantener y permite experimentar con diferentes estilos.

Con su versatilidad y efecto visual inmediato, no es de extrañar que este corte sea uno de los más pedidos esta temporada y que se mantenga vigente durante mucho tiempo.

Cómo llevar y peinar tu wavy o shaggy bob

El wavy o shaggy bob es un corte versátil que funciona en todo tipo de rostros y edades. Para lucirlo al máximo, lo ideal es potenciar su volumen y movimiento natural, ya sea con ondas suaves creadas con plancha o rizador, o dejando que el cabello se seque al aire para un efecto más desenfadado y casual.

Corte de pelo Shaggy bob. Foto: Pinterest.

Mantenerlo es sencillo si se siguen algunos cuidados básicos. Es recomendable usar productos ligeros que definan las ondas sin apelmazar el cabello, y cortar las puntas cada 6-8 semanas para conservar la forma y evitar que el corte pierda su carácter dinámico.