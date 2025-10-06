¿Querés cambiar tu look este verano 2026?: cuatro cortes de pelo cómodos y qué tener en cuenta según cada tipo de rostro

Las tendencias para esta temporada de verano ya están tomando terreno. Mirá cuál es tu corte ideal y animate al cambio.

Cómo elegir el mejor corte de pelo para este verano.

Si querés renovar tu look este verano pero no sabés qué corte te favorece más, los expertos aconsejan tener en cuenta tres factores clave: la forma del rostro, el tipo de cabello y, sobre todo, el tiempo que estés dispuesto a dedicar al cuidado y peinado diario.

Si estos puntos no están equilibrados, por más lindo que quede el resultado final en la peluquería, el problema estará en mantener esa melena diariamente. Cada rostro es totalmente distinto y necesita de un corte que lo favorezca y equilibre las proporciones de la cara.

Rizos definidos, look. Foto: Freepik.

Cuáles son los cortes ideales, según el rostro

- Rostro redondo: se puede elegir un corte con volumen. Por ejemplo, las capas largas o los flequillos abiertos son perfectos para disimular la dimensión del óvalo.

- Rostro ovalado: la mayoría de los cortes le quedan bien a este tipo de rostro.

- Rostro cuadrado: se debe apostar por el movimiento y una textura natural. Añadir capas, ondas y flequillos puede ser la clave para lograr un estilo favorecedor y con personalidad.

- Rostro alargado: se debe aportar amplitud al rostro. La clave está en el volumen, por eso es mejor elegir cortes que generen esa sensación. Los flequillos rectos también pueden ser grandes aliados.

Look, moda, tendencia. Foto: Freepik.

Distintos cabellos, distintos looks

Bien se sabe que no todos los cabellos son iguales: existe un lacio impecable y un rulo con carácter. Para las que tienen el pelo liso, lo ideal es elegir un corte con forma y definición, como el bob, el pixie o las capas largas.

Sin embargo, para las melenas onduladas, las medias longitudes son las que mejor se adaptan. Y si tu cabello es rizado, las capas son grandes aliadas para controlar el volumen y mantener la forma.

Corte bob recto. Foto: Freepik.

Aunque también existen los cortes para quienes no disponen de mucho tiempo durante el día, como el bob recto, el pixie o la melena midi, que no requieren de mucho mantenimiento. En cambio, si disfrutás del cuidado y el peinado, existen estilos con más movimiento como capas, rizos definidos o un flequillo que enmarque el rostro.