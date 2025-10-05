Jubilados de PAMI: cómo solicitar dos beneficios fundamentales disponibles en octubre 2025

Durante este mes, se actualizaron las condiciones para solicitarlos, por lo que es importante conocer los detalles antes de hacer el trámite.

En octubre 2025, los jubilados y pensionados afiliados a PAMI podrán acceder a dos beneficios especiales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa. Además, se actualizaron las condiciones para solicitarlos, por lo que es importante conocer los detalles antes de hacer el trámite.

Pañales gratuitos para jubilados PAMI

PAMI entrega pañales de forma gratuita a quienes lo necesiten por indicación médica. La cantidad mensual suele variar entre 90 y 120 unidades, aunque puede ajustarse según el diagnóstico, el nivel de dependencia y la evaluación profesional. Este beneficio es renovable mientras persista la necesidad clínica y se entrega a domicilio, sin pagos ni trámites adicionales.

Este servicio se suma a otras prestaciones del programa, como medicamentos sin costo, atención domiciliaria y acompañamiento integral. Para más información, se recomienda acercarse a la agencia más cercana o consultar en pami.org.ar.

Requisitos para acceder al beneficio

Ser titular de PAMI con situación al día.

Contar con una indicación médica que justifique la necesidad.

Tener los datos domiciliarios actualizados en el sistema.

No poseer otra cobertura que incluya el beneficio.

Cómo solicitar los pañales por primera vez

Pedir turno con el médico de cabecera. El profesional evaluará si corresponde la indicación de pañales. Si es aprobado, se emite la Orden Médica Electrónica (OME) con el diagnóstico, la cantidad y el domicilio actualizado. PAMI procesa la solicitud y programa la entrega a domicilio.

Medicamentos gratuitos para jubilados de CABA

Un reciente fallo judicial obligó a PAMI a restablecer la entrega gratuita de medicamentos a jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires, cubriendo el 100% de los costos.

Requisitos para acceder a los medicamentos sin cargo

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes si en el hogar hay un conviviente con Certificado Único de Discapacidad, CUD).

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga.

No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer aeronaves, embarcaciones de lujo ni vehículos menores a 10 años de antigüedad (con ciertas excepciones si hay CUD).

No ser titular de activos societarios que indiquen plena capacidad económica.

En caso de no cumplir con los requisitos de ingresos o propiedad, los afiliados pueden solicitar la cobertura del 100% por razones sociales, presentando:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, aunque deben realizar el trámite de solicitud.

Documentación necesaria

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista, con diagnóstico detallado o codificado según CIE-10.

Si se solicitan más de 4 medicamentos, se debe presentar el formulario firmado por el médico de PAMI.

Cómo inscribirse al programa de medicamentos gratis