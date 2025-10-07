Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Clima Diario

Esta mañana en Santa Fe, se anticipa un clima mayormente despejado con temperaturas que varían entre los 7.9°C y los 18.5°C. La humedad será significativa y alcanzará un máximo del 85%. El viento soplará levemente, a una velocidad de hasta 11 km/h. Durante la jornada, es importante llevar algún tipo de cobertura ligera para la mañana fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde, las condiciones no variarán mucho, continuando con un cielo parcialmente nuboso. Ya en la noche, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 18°C. A medida que el sol se ocultará a las 18:06, el clima se volverá más fresco, coincidiendo con una luna en fase de cuarto menguante a las 17:23.

Observaciones astronómicas: El sol hará su primera aparición a las 7:59 y se retirará a las 18:06. Este cambio pone en foco cómo la transición de estaciones influye directamente en las horas de luz solar, un fenómeno notable en esta época del año.