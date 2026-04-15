Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Estado climático
Hoy, el clima en Santiago Del Estero estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 9.5°C. Se espera una humedad relativa que rondará el 63%, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 26 km/h. Será un inicio de jornada agradable, ideal para aquellas actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones frente a posibles cambios en el clima.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán 22°C, con el cielo manteniéndose parcialmente nuboso. La noche acogerá un descenso en las temperaturas llegando a ser más fresco. No hay pronóstico de lluvia, pero la presencia de nubes será constante acompañado de vientos moderados que continuarán sobre los 18 km/h. La humedad persistirá, generando una sensación térmica que puede variar entre 11°C a 16°C debido a los vientos y la presión atmosférica.
En cuanto a observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:04 y el ocaso a las 18:29, lo cual proporcionará un día con suficiente claridad para las actividades diurnas. No se espera ninguna incidencia significativa de lluvias o nevadas para este día, por lo que aquellos interesados en captar momentos del amanecer o el atardecer tendrán buenas oportunidades sin demasiadas interrupciones.