Hoy, el clima en Santiago Del Estero estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 9.5°C. Se espera una humedad relativa que rondará el 63%, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 26 km/h. Será un inicio de jornada agradable, ideal para aquellas actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones frente a posibles cambios en el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán 22°C, con el cielo manteniéndose parcialmente nuboso. La noche acogerá un descenso en las temperaturas llegando a ser más fresco. No hay pronóstico de lluvia, pero la presencia de nubes será constante acompañado de vientos moderados que continuarán sobre los 18 km/h. La humedad persistirá, generando una sensación térmica que puede variar entre 11°C a 16°C debido a los vientos y la presión atmosférica.

En cuanto a observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:04 y el ocaso a las 18:29, lo cual proporcionará un día con suficiente claridad para las actividades diurnas. No se espera ninguna incidencia significativa de lluvias o nevadas para este día, por lo que aquellos interesados en captar momentos del amanecer o el atardecer tendrán buenas oportunidades sin demasiadas interrupciones.