En Tierra Del Fuego, este clima miércoles 15 de abril de 2026, se presenta con un escenario de cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima del día alcanzará los -0.6°C, haciendo que el ambiente se sienta frio. El viento soplará con una velocidad media de 17 km/h, lo que sumado a la baja temperatura puede intensificar la sensación térmica de frio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, aunque las temperaturas aumentarán levemente hasta alcanzar máximas de 2.9°C. La probabilidad de precipitaciones continúa siendo baja, sin embargo, la humedad máxima se mantendrá en el 96%, lo que ofrecerá una elevada sensación de humedad en el aire.

Es recomendable abrigarse adecuadamente para resguardarse del frío persistente a lo largo del día, especialmente al estar al aire libre.