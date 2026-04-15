Hoy en Tucumán, el clima nos ofrecerá un inicio de jornada con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima rondará los 8.5°C, mientras que la máxima alcanzará los 22.4°C. Aunque la posibilidad de precipitaciones es nula, la humedad relativa será de un 41%, ideal para quienes disfrutan del aire fresco de la mañana. Para más información sobre el clima de hoy, consulte este enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A lo largo de la tarde, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos. La temperatura seguirá siendo agradable, llegando a unos 22.4°C. El viento soplará desde el noreste a cerca de 7 km/h, asegurando una brisa ligera. En la noche, el cielo se despejará parcialmente con un descenso gradual de la temperatura hacia los 8.5°C. Una noche perfecta para disfrutar al aire libre, siempre y cuando esté abrigado.