Para quienes aman el clima variado, hoy en Santa Fe habrá todo un abanico de condiciones. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas serán moderadamente frescas a primeras horas y oscilarán entre 7.9°C como mínima. Los vientos soplarán a una velocidad moderada alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya en la tarde, Santa Fe continuará con cielos predominantemente nublados, aunque se espera que las nubes se despejen ocasionalmente, permitiendo algunos breves periodos de sol. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C. El día concluirá con condiciones similares de nubosidad y temperatura decreciente al caer la noche. Es recomendable llevar una chaqueta liviana si planeas salir más tarde.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026

Hoy, el sol iluminará Santa Fe desde las 07:59, y se pondrá alrededor de las 18:06. Para los entusiastas de las estrellas, esta es una oportunidad para mirar el cielo al anochecer, aunque las nubes podrían dificultar la visibilidad en algunas zonas.