Una icónica cadena de entretenimiento vuelve a Buenos Aires: el lugar para vivir la adrenalina al máximo

El clásico de los “fichines” vuelve con una propuesta que combina nostalgia y tecnología, pensada tanto para el público joven como para los adultos que crecieron en sus salones.

Sacoa entretenimiento. Foto: Instagram @sacoacard

Sacoa, la legendaria cadena marplatense de entretenimiento, regresa a la ciudad con un formato completamente renovado y una alianza estratégica: se instaló dentro de Ronda, el multiespacio gastronómico del DOT Baires Shopping, tras una inversión de US$750.000.

El clásico de los fichines vuelve con una propuesta que combina nostalgia y tecnología, pensada tanto para el público joven como para los adultos que crecieron en sus salones. El nuevo espacio ofrece más de 40 atracciones, incluyendo simuladores, experiencias de realidad virtual y un moderno sistema de tarjetas recargables en lugar de las tradicionales fichas.

Sala de juegos. Foto: Unsplash.

Un nuevo capítulo para un ícono del entretenimiento

Fundada en 1957 por Mauricio Mochkovsky en Mar del Plata, Sacoa comenzó como un pequeño taller de reparación de radios y fonolas. Su espíritu innovador llevó al fundador a importar las primeras máquinas electrónicas del país, marcando el inicio de una era.

Con el tiempo, sus hijos —Ricardo, Alejandro y Jorge (padre de Leopoldo)— expandieron el negocio familiar. Cada uno aportó su experiencia: uno se enfocó en el desarrollo técnico, otro en la gestión operativa y comercial, y el tercero en la creación de uno de los grandes hitos de la marca: el sistema de tarjetas electrónicas, que reemplazó las fichas y eliminó lo que llamaban “la mafia de las fichas”, refiriéndose a la venta paralela no registrada.

Cadena de juegos Sacoa

En su época de mayor esplendor, Sacoa llegó a tener más de 70 locales en toda la Argentina. Sin embargo, la llegada de las consolas hogareñas y los cambios en los hábitos de consumo llevaron a una retracción progresiva. El último local en la Ciudad cerró en el año 2000, y el último punto en el AMBA, en el Alto Avellaneda Shopping, bajó sus persianas en 2022. Actualmente, parte de la familia sigue operando cerca de una decena de locales en la Costa Atlántica.

El nuevo plan de expansión incluye la apertura de un local en el centro comercial OH! Buenos Aires (ex Buenos Aires Design), prevista para noviembre, y no descartan extenderse a otras provincias en el corto plazo. Con esta nueva etapa, Sacoa busca reconquistar al público porteño y demostrar que el espíritu del entretenimiento clásico puede convivir con la innovación tecnológica.