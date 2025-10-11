El viernes 17 de octubre será feriado: quiénes disfrutarán de otro fin de semana largo en Argentina

En pleno feriado por el 12 de octubre, se confirmó otro descanso para los argentinos. ¿A quién afecta?

En medio del feriado del 10 de octubre por el Día de la Raza, se confirmó que un grupo de argentinos disfrutarán de un nuevo asueto el próximo viernes 17 de octubre.

El Gobierno nacional confirmó que el feriado del 12 de octubre se movió al viernes 10. El cambio se ampara en la Ley 27.399, que permite trasladar ciertos feriados para fomentar el turismo.

Feriado el viernes 17 de octubre, ¿quiénes lo disfrutan?

Lo será para los habitantes de un partido de la Provincia de Buenos Aires: de Luján, esto es debido al aniversario fundacional.

La localidad, reconocida por su Basílica de Nuestra Señora de Luján, es visitada a diario y protagonista de la famosa peregrinación de los fieles que se realizó recientemente. Se encuentra a 68 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, y es una de las localidades más conocidas en el distrito bonaerense.

Ante esto, los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en esta zona tendrán una nueva oportunidad para descansar antes de terminar el mes.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina con un fin de semana largo

Según lo indicado en el calendario oficial, el siguiente feriado será el lunes 24 de noviembre, el cual se traslada del jueves 20, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.

Cabe señalar que el viernes 21 será día no laborable, por lo que la decisión sobre si se trabaja o no queda a cargo del empleador.

Cuántos feriados quedan en 2025

Según el calendario, los feriados restantes son:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

Lunes 8 de diciembr e: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

Un feriado nacional representa una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar un pago doble.

Un día no laborable es de carácter optativo para el empleador. La empresa o el organismo puede decidir si otorga el día libre a su personal o si requiere que se trabaje de manera normal.

En caso de que se trabaje, el empleado percibe su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no aplica para los días no laborables.