El evento será libre y gratuito. Foto: Pilar A Diario

El feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador se presenta como una excusa ideal para cortar la rutina y hacer una escapada corta desde la Ciudad de Buenos Aires. A poco más de dos horas de viaje, un pequeño pueblo bonaerense invita a sumergirse en una de las celebraciones gastronómicas más auténticas del calendario local: la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita.

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita 2026

La cita será este viernes en Santa Coloma, una localidad rural del partido de Baradero, ubicada sobre la Ruta Provincial 41, a la altura del kilómetro 303. El evento tendrá lugar en el predio de la estación de tren, donde desde las 09:00 el aroma del mondongo y las tortas fritas recién hechas marcará el pulso de la jornada.

La invitación a la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita. Foto: Instagram @municipiodebaradero

En su 19° edición, esta fiesta organizada por el Grupo de Trabajo local junto a áreas culturales del municipio se consolidó como un verdadero clásico bonaerense. Según destacan desde el gobierno local, año tras año convoca a miles de visitantes que no solo llegan por la propuesta gastronómica, sino también por el entorno natural y la tranquilidad de uno de los rincones más pintorescos de la provincia.

Un evento único en Baradero: qué atracciones habrá en esta fiesta bonaerense

Más allá de los platos estrella (el humeante mondongo y las infaltables tortas fritas), la celebración despliega una agenda pensada para todo público. Habrá feria de artesanos, exhibición de autos y motos, carros gastronómicos, cantinas y espacios recreativos para los más chicos. La música en vivo, con artistas locales y regionales, completará el clima festivo durante toda la jornada.

La Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita se celebrará el viernes 1 de mayo en Santa Coloma. Foto: Instagram @municipiodebaradero

Con entrada libre y gratuita, el evento se posiciona como una alternativa accesible para quienes buscan una experiencia distinta durante el feriado, sin necesidad de alejarse demasiado de la ciudad.

Qué artistas participarán en la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita

La lista completa de los artistas que se presentarán en vivo en esta edición de la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita:

Jorge Cardozo y su grupo

La Zumada

Fernando González Paiva

Norma Dobler

La Sanatera

Ballet Folklórico Folckloreando

Ballet Folklórico Sentir Arequero

Los artistas que participarán de la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita. Foto: Instagram @municipiodebaradero

Ruta hacia la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita: cómo llegar a Santa Coloma desde CABA

En auto (la forma más rápida)

Tomás la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hacia el norte.

Pasás por Campana y Zárate .

Bajás en el acceso a Baradero (km 142 aprox.).

Desde ahí, seguís por la Ruta Provincial 41 unos 30 km hasta Santa Coloma.

En micro (opción cómoda sin manejar)

Salís desde Retiro hacia Baradero.

Empresas como Chevallier o Expreso Paraná hacen ese recorrido.

Desde Baradero, podés:

Tomar un remis o taxi.

Un colectivo local (línea 206) hacia Santa Coloma.

En tren (la alternativa más económica)

Tren desde Retiro hasta Baradero (línea Mitre).

Luego combinás con remis o colectivo hasta Santa Coloma.

La historia de la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita

El cartel bienvenida de La Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita. Foto: Instagram @municipiodebaradero

El origen de esta celebración se remonta a 2006, cuando un grupo de vecinos impulsó la idea de organizar un almuerzo comunitario que potenciara el perfil turístico de la localidad. Con el tiempo, la propuesta creció y se transformó en una de las fiestas más representativas de la zona, además de convertirse en una herramienta clave para apoyar a las instituciones locales.

Desde septiembre de 2011, Santa Coloma forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires, lo que reforzó su posicionamiento como destino rural. En 2017, la celebración fue declarada de interés nacional y obtuvo reconocimiento legislativo en la provincia.