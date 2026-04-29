Bookstagram. Créditos: The Indian Express Foto: The Indian Express

Los influencers dedicados a los libros existen en todas las plataformas de Internet. En este caso hablamos de los bookstagrammers, aquellos aficionados a la lectura que pertenecen a la comunidad literaria de la red social Instagram y comparten sus lecturas y distintas experiencias referidas a la literatura.

El concepto se refiere a “book” como libro y “gram” referido a la plataforma de Instagram. Son aquellos creadores de contenido, “influencers” de la lectura que comparten reseñas literarias, reels y experiencias vinculadas a los libros. Muchos de ellos tienen el objetivo de convertirse en escritores y así lo logran gracias a su plataforma web.

Bookstagram Foto: The Indian Express

La Feria del Libro vive su edición número 50 con cientos de actividades para disfrutar, entre ellas charlas de bookstagrammers y booktokers para los más jovenes. “Este año parece destacar la literatura que revolucionó generaciones, por eso mismo el Eternauta es uno de los pasos icónicos por la FIL. Se puede visitar junto al laberinto de Borges que dice “Del laberinto se sale leyendo””, comenta @borgesandbooks.

De qué trata “bookstagram”

Bookstagram es una comunidad dentro de Instagram dedicada a la literatura que resulta muy valiosa para distintos tipos de usuarios relacionados con el mundo de los libros. Para los lectores, funciona como un espacio donde pueden compartir opiniones y críticas de las obras que han leído, además de descubrir la valoración de otros sobre títulos que les llaman la atención o que podrían interesarles. También les permite informarse sobre actividades literarias cercanas, como clubes de lectura, ferias o encuentros con escritores, y conectar con personas que comparten sus mismos intereses.

En el caso de los autores, esta plataforma representa una excelente forma de acercarse a su público, dar a conocer sus obras y llegar a nuevos lectores. Además, les brinda la posibilidad de colaborar con creadores de contenido literario, enviando ejemplares a cambio de reseñas, y de comentar libros que les han marcado o influido en su trayectoria.

Bookstagram Foto: -

Por otro lado, las editoriales pueden utilizar Bookstagram para analizar tendencias, conocer las preferencias del público, identificar qué géneros o diseños llaman más la atención y promocionar sus lanzamientos, entrevistas o concursos. Finalmente, para librerías y bibliotecas, es una herramienta útil para difundir novedades y actividades culturales como presentaciones, talleres o charlas, fortaleciendo así el vínculo con su comunidad.

La agenda de los bookstagrammers en la Feria del Libro